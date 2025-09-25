सातारा

Jayakumar Gore: ग्रामसमृद्धीच्या अभियानातून गावे स्वयंपूर्ण व्हावीत: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे; गोंदवलेत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

Rural Prosperity Drive: ‘देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे अभियान असणारे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज हे अभियान नसून ग्रामविकासाची चळवळ आहे. याद्वारे गावांच्या समृद्धीतून देश समृद्ध करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावे.’
Minister Jaykumar Gore addressing villagers at Gondavle during the launch of the Samruddha Panchayatraj Abhiyan under the Gram Samruddhi Campaign.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
गोंदवले : सर्व प्रशासकीय विभागांची एकत्रित मांडणी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात करण्यात आली आहे. या ग्रामसमृद्धीच्या अभियानातून गावे स्वयंपूर्ण व्हावीत, असे प्रतिपादन ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

Satara
Jaykumar Gore
Villages
Rural Development
district

