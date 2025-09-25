Jayakumar Gore: ग्रामसमृद्धीच्या अभियानातून गावे स्वयंपूर्ण व्हावीत: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे; गोंदवलेत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

गोंदवले : सर्व प्रशासकीय विभागांची एकत्रित मांडणी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात करण्यात आली आहे. या ग्रामसमृद्धीच्या अभियानातून गावे स्वयंपूर्ण व्हावीत, असे प्रतिपादन ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.गोंदवले बुद्रुक (ता. माण) येथील शेतकरी भवनमध्ये आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान कार्यशाळेत ते बोलते होते. यावेळी प्रांताधिकारी उज्ज्वला गाडेकर, तहसीलदार विकास अहीर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल देसाई, सेवानिवृत्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम गारळे, मान्याचीवाडीचे सरपंच रवींद्र माने, अरुण गोरे, माणचे गटविकास अधिकारी प्रदीप शेंडगे, खटावचे गटविकास अधिकारी योगेश कदम आदी उपस्थित होते..मंत्री गोरे म्हणाले, ‘‘देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे अभियान असणारे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज हे अभियान नसून ग्रामविकासाची चळवळ आहे. याद्वारे गावांच्या समृद्धीतून देश समृद्ध करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावे.’’ राज्यात माण व खटाव तालुकाच नव्हे, तर संपूर्ण सातारा जिल्हा या अभियानात आघाडीवर असेल, असा विश्वासही मंत्री गोरे यांनी व्यक्त केला..राज्य शासन गावांच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवत आहे. या अभियान कालावधीत आवास योजनेतील उद्दिष्टे पूर्ण करणे, ग्रामस्वच्छता, सुंदर शाळा उभारणी, महिलांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे, सौरऊर्जेचा वापर, महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये ठोस कामगिरी करण्यावर भर दिला जावा, तसेच महा-ई-सेवा केंद्रांमार्फत मिळणाऱ्या सेवा व दाखल्यांवरील शुल्कातून जमा होणाऱ्या निधीपैकी ३० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना दिला जातो, त्याचा योग्य वापर करून स्थानिक विकासकामे करावीत, असेही श्री. गोरे यांनी सांगितले..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.यावेळी तुकाराम गारळे, रवींद्र माने आदींनी मार्गदर्शन केले. या कार्यशाळेस विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, विविध संस्थांचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.