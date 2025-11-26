Koregaon Crime: 'मारहाणीत ट्रॅक्टर चालक जखमी'; ट्रॅक्टर चालकावर कऱ्हाड येथील कृष्णा रुग्णालयात उपचार सुरु

कोरेगाव : चिमणगाव फाटा (ता. कोरेगाव) आणि जरंडेश्वर शुगर मिलच्या प्रवेशद्वारावर ऊस वाहतूक करणाऱ्या एका ट्रॅक्टर चालकास कारखान्याच्याच अन्य ऊस वाहतुकीच्या दोन ट्रॅक्टर चालकांनी बेदम मारहाण करून गंभीर जखमी केले आहे. या मारहाणीचे नेमके कारण समजू शकले नाही. जखमी ट्रॅक्टर चालकावर कऱ्हाड येथील कृष्णा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...याबाबत ट्रॅक्टरचे (एमएच १० ईई ०९५०) मालक सचिन मोतीसिंग राठोड (रा. लमाण तांडा, पो. दरबडची, ता. जत, जि. सांगली) यांनी सांगितले की, आपला ट्रॅक्टर जरंडेश्वर शुगर मिलकडे ऊस वाहतुकीस भाड्याने ठेवलेला आहे. काल रात्री साडेबाराच्या सुमारास ट्रॅक्टरचा चालक राजू चिंगू चव्हाण (वय ४३, रा. लमाण तांडा, पो. उटगी, ता. जत, जि. सांगली) हा शिरगाव (ता. कऱ्हाड) येथील उसाचे दोन ट्रेलर भरून घेऊन चिमणगाव फाट्यावरून जरंडेश्वर शुगर मिलकडे निघाला होता. .त्यावेळी त्याला फाट्यावर अडवून अन्य दोन अनोळखी ट्रॅक्टर चालकांनी अडवून मारहाण केली. ही भांडणे ट्रॅक्टर चालक अरविंद पवार यांनी सोडवली. त्यानंतर जरंडेश्वर कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर पुन्हा त्याच ट्रॅक्टर चालकांनी चव्हाण याला मारहाण केली. त्यामध्ये ते गंभीर जखमी होऊन बेशुद्ध पडले. त्यांना तातडीने कोरेगाव येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...आज दुपारी तेथून अधिक उपचारार्थ कऱ्हाड येथील कृष्णा रुग्णालयात हलवले आहे. दरम्यान, आज दुपारी कोरेगाव पोलिसांनी उपजिल्हा रुग्णालयात जाऊन जखमी चव्हाण यांचा प्राथमिक जबाब घेतला आहे. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत कोणताही गुन्हा नोंद झालेला नव्हता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.