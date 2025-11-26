Koregaon Crime: 'मारहाणीत ट्रॅक्टर चालक जखमी'; ट्रॅक्टर चालकावर कऱ्हाड येथील कृष्णा रुग्णालयात उपचार सुरु

सातारा

tractor driver assault: घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून गुन्हा नोंदवला आहे. आरोपींची ओळख पटवण्याचे आणि हल्ल्यामागील मूळ कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकारामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण असून स्थानिकांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे
कोरेगाव : चिमणगाव फाटा (ता. कोरेगाव) आणि जरंडेश्वर शुगर मिलच्या प्रवेशद्वारावर ऊस वाहतूक करणाऱ्या एका ट्रॅक्टर चालकास कारखान्याच्याच अन्य ऊस वाहतुकीच्या दोन ट्रॅक्टर चालकांनी बेदम मारहाण करून गंभीर जखमी केले आहे. या मारहाणीचे नेमके कारण समजू शकले नाही. जखमी ट्रॅक्टर चालकावर कऱ्हाड येथील कृष्णा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

