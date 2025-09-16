सातारा

Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण

Vishal Kenjale Cracks MPSC After 11 Attempts: गाेवे (ता.सातारा) येथील विशाल बाळकृष्ण केंजळे(वय41) यांनी एका वर्षात ११ वेळा सरळसेवेत यश मिळवले. त्यानंतर लाेकसेवा आयाेगाच्या स्पर्धा परीक्षेतून सुय़श मिळवत यशाला गवसणी घातली आहे. त्यांची इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग पुणे येथे लिपिक पदावर निवड झाल्याने जिल्ह्यातून काैतुक हाेत आहे.
Vishal Kenjale’s inspiring MPSC success after 11 attempts — a story of determination, hard work, and fulfilling parents’ dreams.

Vishal Kenjale’s inspiring MPSC success after 11 attempts — a story of determination, hard work, and fulfilling parents’ dreams.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सुधीर जाधव

गाेवे : ''काेणी काेणाच्या घरात अन् काेणाच्या पाेटी जन्म घ्यावा हे आपल्या हातात नसतं, मात्र यशाची स्वप्न पाहून ती कष्टातून सत्यात उतरवण हे मात्र नक्कीच आपल्या हातात असतं. गरीब घरात जन्माला आलाे म्हणून रडत बसायचं नसते तर प्रयत्नांची पराकाष्टा करुन आयुष्यात यशस्वी व्हायचं असतं''. हेच स्वप्न उराशी बाळगून गाेवे (ता.सातारा) येथील विशाल बाळकृष्ण केंजळे(वय41) यांनी एका वर्षात ११ वेळा सरळसेवेत यश मिळवले. त्यानंतर लाेकसेवा आयाेगाच्या स्पर्धा परीक्षेतून सुय़श मिळवत यशाला गवसणी घातली आहे. त्यांची इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग पुणे येथे लिपिक पदावर निवड झाल्याने जिल्ह्यातून काैतुक हाेत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
MPSC Exam
district
mpsc
MPSC candidates
MPSC results
Multiplex
civil service
Attempts
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com