Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण

-सुधीर जाधवगाेवे : ''काेणी काेणाच्या घरात अन् काेणाच्या पाेटी जन्म घ्यावा हे आपल्या हातात नसतं, मात्र यशाची स्वप्न पाहून ती कष्टातून सत्यात उतरवण हे मात्र नक्कीच आपल्या हातात असतं. गरीब घरात जन्माला आलाे म्हणून रडत बसायचं नसते तर प्रयत्नांची पराकाष्टा करुन आयुष्यात यशस्वी व्हायचं असतं''. हेच स्वप्न उराशी बाळगून गाेवे (ता.सातारा) येथील विशाल बाळकृष्ण केंजळे(वय41) यांनी एका वर्षात ११ वेळा सरळसेवेत यश मिळवले. त्यानंतर लाेकसेवा आयाेगाच्या स्पर्धा परीक्षेतून सुय़श मिळवत यशाला गवसणी घातली आहे. त्यांची इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग पुणे येथे लिपिक पदावर निवड झाल्याने जिल्ह्यातून काैतुक हाेत आहे. .गाेवे (ता. सातारा) येथील कृष्णावरच विशाल केजळें यांचा जन्म झाला. घरची परिस्थिती तशी बेताचीच, आई, वडील, बहीण, भाऊ असा परिवार आहे. वडील किसनवीर कारखान्यावर काम करुन आपल्या कुंटूबाचा गाडा चालवत हाेते. विशालचे प्रथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण गावातील शाळेतेच झाले. पुढील ११ वी ते १४ पर्यंतचे शिक्षण सातारमधील यशवंतराव चव्हाण इन्सिट्यूट आॅफ सायन्स काॅलेजमध्ये झाले. त्यानंतर भारतीय वासूसेनेत १६ जून २०२३ ते ३० जून २०२३ देशसेवा केली. आई-वडिलांनी पाहिलेले स्वप्न उराशी बाळगून लाेकसेवा आयाेगाच्या स्पर्धा परीक्षा आणि सरळसेवेच्या परीक्षा देण्यास सुरुवात केली. .त्यानंतर जिद्द अन् कष्टाच्या जाेरावर एकाच वर्षात ११ सरळसेवा परीक्षेत यश मिळवून एमपीएससीच्या माध्यातून यशाला गवसणी घातली आहे. २०२४/२०२५ या वर्षात जून २०२४ कालवा निरीक्षक (जलसंपदा विभाग सातारा), जून २०२४ सहाय्यक भंडारपाल (जलसंपदा विभागा सातारा), जुलै २०२४ स्वच्छता निरीक्षक (नगर परिषद प्रशासन संचालयालय महाराष्ट्र राज्य), आॅगस्ट २०२४ आराेग्य सेवक (सातारा जिल्हा आराेग्य विभाग), आॅक्टाेबर २०२४ आराेग्य सेवक (सातारा जिल्हा परिषद आराेग्य विभाग), एप्रिल २०२५ कनिष्ठ सहाय्यक (सातारा जिल्हा परिषद सामान्य प्रशसान विभाग), .जून २०२५ वरिष्ठ लिपिक (कारागृह प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्य), जून २०२५ कनिष्ठ लिपिक (कारागृह प्रशसान विभाग महाराष्ट्र राज्य), डिसेंबर २०२४ काॅनस्टेबल (राज्य उत्पादन शुल्क महाराष्ट्र राज्य), जुलै २०२५ लाेकसेवा आयाेगाच्या स्पर्धा परिक्षेतून ( इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभाग पुणे), सप्टेंबर २०२५ (सातारा पाटबंधारे विभागात कालवा निरीक्षक म्हणून सातारा सिंचन विभाग) एकाच वषात ११ परिक्षेत सुयश मिळत यशाला गवसणी घातल्याने जिल्हाील विविध क्षेत्रातून मान्यवरांनी अभिनंदन केले आहे. तसेच आगामी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत..परिस्थितीशी दाेन हात करायला शिका..आयुष्यात कायम लक्षात ठेवा आपल्या परिस्थितीचा बागलबुवा करुन आपल्यातील नाकारतेपणाला कधीच खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न करु नका. काेणतचं यश हे कधीच सहज मिळत नसतं. त्यासाठी जिद्द, सातत्य अन् कष्टांची पराकाष्टा ही करावीच लागते. त्यामुळे अपयश आले म्हणून कधीच निराश हाेवू नका, तर पुन्हा नव्या जाेमाने कामाला लागा, यश तुम्हचे वाट बघत असेल, अशी प्रतिक्रीय सकाळशी बाेलताना विशाल केंजळे यांनी दिली.