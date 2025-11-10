MLA Vishwajeet Kadam: तुतारीलाच मिळणार हाताचं बळ: आमदार विश्वजित कदम; कऱ्हाड तालुक्यातील राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या मेळाव्यात नेमकं काय म्हणाले?

कोपर्डे हवेली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला बळकट करण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी आपला किल्ला मजबूत ठेवण्याचं काम करायचं आहे. तुतारी वाजवण्यासाठी दोन हातांचं बळ लागतं. आता हाताचं बळ तुतारीलाच मिळणार आहे,’’ असे प्रतिपादन काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम यांनी केले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...कोपर्डे हवेली (ता. कऱ्हाड) येथे कार्यकर्त्यांच्या स्नेहमेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील होते. यावेळी संचालक नेताजी चव्हाण, दत्तात्रय चव्हाण, राजेंद्र पाटील, सुनील जगदाळे, शंकरराव खापे, सोमनाथ पवार, मानसिंगराव जगदाळे, लालासाहेब चव्हाण, सुहास बोराटे, अजितराव पाटील-चिखलीकर, सागर पाटील, सिद्धार्थ चव्हाण, प्रशांत यादव, संगीता साळुंखे, शारदा पाटील, ॲड. स्वाती पवार, शुभम चव्हाण आदी उपस्थित होते..आमदार कदम म्हणाले, ‘‘विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सर्वसामान्य मतदाराच्या चेहऱ्यावर एकच प्रश्न दिसत होता, ‘दाल में कुछ काला है;’ परंतु इतिहास साक्षी आहे. सत्य कधीच लपून राहत नाही, ते एकदा उघड होतच असतं. त्याआधी आपल्या सर्वांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांना सामोर जायचं आहे. लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी आपल्याला महाविकास आघाडीच्या पाठीशी ठाम उभे राहायचे आहे.’’.बाळासाहेब पाटील म्हणाले, ‘‘नगरपालिका, काही ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती याठिकाणी प्रशासन असल्याने सामान्य लोकांच्या समस्या सुटत नाहीत. मतचोरी दुबार मतदानाचे काय झाले? लोकशाहीत सध्या दडपशाही सुरू आहे, ती दडपशाही मोडीत काढली पाहिजे. लोक इतर पक्षात का जातात कळत नाही. आत्ताची वेळ वेगळी आहे. कोणी नाराज होऊ नका, ही वेळ नाराज व्हायची नाही, कोणा एकालाच संधी मिळत असते, त्यामुळे सर्वांनी एकत्रित येऊन काम केले पाहिजे. काँग्रेसला बरोबर घेऊन आघाडीच्या वतीने निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. धैर्याने निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे.’’.Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण. सर्वांनी गट-तट बाजूला ठेवून हुकूमशाही विरुद्ध लढाईत बाळासाहेब पाटील यांचे हात बळकट करू, असे आवाहन ॲड. स्वाती पवार यांनी केले. नेताजी चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले. संभाजी चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले. नितेश डुबल यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.