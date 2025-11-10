सातारा

MLA Vishwajeet Kadam: तुतारीलाच मिळणार हाताचं बळ: आमदार विश्वजित कदम; कऱ्हाड तालुक्यातील राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या मेळाव्यात नेमकं काय म्हणाले?

Congress–NCP unity strong in Karad: आमदार कदम म्हणाले, ‘‘विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सर्वसामान्य मतदाराच्या चेहऱ्यावर एकच प्रश्न दिसत होता, ‘दाल में कुछ काला है;’ परंतु इतिहास साक्षी आहे. सत्य कधीच लपून राहत नाही, ते एकदा उघड होतच असतं.
MLA Vishwajeet Kadam

MLA Vishwajeet Kadam

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोपर्डे हवेली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला बळकट करण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी आपला किल्ला मजबूत ठेवण्याचं काम करायचं आहे. तुतारी वाजवण्यासाठी दोन हातांचं बळ लागतं. आता हाताचं बळ तुतारीलाच मिळणार आहे,’’ असे प्रतिपादन काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम यांनी केले.

Loading content, please wait...
Satara
Congress
Vishwajeet Kadam
NCP
karad
district
Maharashtra Politics
Congress MLA

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com