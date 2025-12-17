सातारा

Satara Crime:'अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी मुख्याध्यापकास सक्तमजुरी'; वाई न्यायालयाचा निकाल, जवळीक साधली अन्

justice for Minor Victim Wai Court judgment: अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी मुख्याध्यापकास २० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा
Justice Served: Headmaster Convicted for Atrocities on Minor Girl

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी वाई सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश आर. एन. मेहेरे यांनी आरोपीस २० वर्षे सक्तमजुरी व २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा आज ठोठावली. याकामी सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता एम. यु. शिंदे, अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता दयाराम पाटील यांनी काम पाहिले.

Satara
crime
Court
wai
minor
district
abuse

