Satara Crime:'अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी मुख्याध्यापकास सक्तमजुरी'; वाई न्यायालयाचा निकाल, जवळीक साधली अन्

सातारा : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी वाई सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश आर. एन. मेहेरे यांनी आरोपीस २० वर्षे सक्तमजुरी व २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा आज ठोठावली. याकामी सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता एम. यु. शिंदे, अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता दयाराम पाटील यांनी काम पाहिले. महाबळेश्वर तालुक्यातील एकाने मुख्याध्यापक पदावर असताना अल्पवयीन मुलीशी जवळीक साधत तिचा विनयभंग करून अत्याचार केले होते. याबाबत महाबळेश्वर पोलिस ठाण्यात संबंधितांवर पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या आरोपीविरोधात तपासी अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक अब्दुल बिद्री यांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. याबाबतचा खटला वाई न्यायालयाच्या अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश आर. एन. मेहेरे यांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आला. त्यानंतर याबाबतची सुनावणी झाली. पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, तसेच अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाईचे पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपनिरीक्षक अब्दुल बिद्री यांनी याकामी कामकाजात सहकार्य केले. आज झालेल्या अंतिम सुनावणीत अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश आर. एन. मेहेरे यांनी पुरावा व साक्षीदार तपासून आरोपीस दोषी ठरवून त्याला २० वर्षे सक्तमजुरी व २५ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. या कामी पैरवी अधिकारी कीर्तिकुमार कदम यांनी काम पाहिले. त्यांना प्रॅासिक्युशन स्कॉडचे पोलिस शिपाई सपकाळ, हवालदार भुजंगराव काळे, श्रीमती कदम, शिवाजी पांब्रे, अविनाश डेरे, श्री. नाळे, श्री. कुदळे, सोमनाथ कुंभार यांनी मदत केली.