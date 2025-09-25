सातारा

Karad News: 'वाखाणला मोजणीचे काम पाडले बंद'; रस्ता रुंदीकरणाच्या विरोधात शेतकरी संघटना, स्थानिक आक्रमक

Farmers Halt Land Measurement Work in Wakhane: वाखाणातून कार्वे- कोरेगावकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम मंजूर केले आहे. त्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाविरोधात स्थानिकांनी यापूर्वीही आंदोलन केले होते. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचेही काम बंद झाले होते.
Farmers and locals in Wakhane protesting against land measurement for road widening work.

Farmers and locals in Wakhane protesting against land measurement for road widening work.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड: येथील वाखाण ते कोरेगाव रस्त्याच्या रस्ता रुंदीकरणांतर्गत जागेची मोजणी करण्यासाठी आलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे जागा मोजणीचे काम स्थानिकांनी बंद पाडले. रस्ता रुंदीकरण समिती व शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली. स्थानिकांनी केलेल्या प्रश्‍नांच्या भडिमारामुळे जागा मोजणीला आलेल्या पालिका व भूमिअभिलेखच्या कर्मचाऱ्यांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. परिणामी, त्यांना स्थानिकांनी हद्द मोजणी करून दिली नाही.

Loading content, please wait...
Satara
karad
village
district
Protest
Lands

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com