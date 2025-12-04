Karad News:'कृष्णाकाठच्या २० गावांचे सांडपाणी नदीपात्रात': कऱ्हाड तालुक्याला प्रदूषणाचा धोका; उपायांबाबत गावागावांत अभाव !

-सचिन शिंदे कऱ्हाड : तालुक्यातील वीसहून अधिक गावांतील सांडपाणी थेट कृष्णा नदीपात्रात मिसळत आहे. त्यामुळे कृष्णाकाठच्या गावांना पाणी प्रदूषणाचा धोका आहे. कऱ्हाड शहरात काही प्रमाणात सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. मात्र, ग्रामीण भागात उपाययोजनाअभावी गावांना धोका आहे. त्याबाबत पंचायत समितीने केलेल्या सर्व्हेत धोक्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. या सर्व्हेतही १९ गावे समोर आली आहेत. त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या व सांडपाणी प्रकल्प राबविण्याच्या नोटिसाही संबंधित गावांना पंचायत समितीने दिल्या आहेत. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .दररोज २४ लाख लिटर सांडपाणी नदीतनागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याने तेथे उपाययोजनाही राबविण्यात आल्या आहेत, तरीही राहिलेल्या काठावरील गावांचा सर्व्हे होणार आहे. तेथे किती धोका आहे, त्याची माहिती घेऊन उपाययोजना हाती घेण्याचे नियोजन आहे. सध्या तालुक्यातील कृष्णा नदीच्या काठावरील गावांचा सर्व्हे केल्यानंतर १९ गावांत मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी तयार होते. तेथे ६० लाख ८३ हजार लिटर सांडपाणी दररोज तयार होते. त्यातील कृष्णेच्या पात्रात रोज २४ लाख दोन हजार ८२८ लिटर सांडपाणी मिसळत आहे. सांडपाणी नदीत मिसळण्याच्या प्रक्रियेवर सध्या पंचायत समिती काम करत आहे. उर्वरित २० लाख लिटर सांडपाण्यावर उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न पंचायत समितीतर्फे सुरू आहेत..५२ ठिकाणे धोकादायकतालुक्यातील कृष्णाकाठावरील १९ गावांतील सांडपाणी कृष्णा नदीत मिसळत आहे. प्रत्येक गावात वेगवेगळी अशी ५२ ठिकाणे आहेत. तेथून ६१ लाख ८३ हजार १५५ लिटर पाणी तयार होते. त्यापैकी कृष्णेच्या पत्रात दररोज २४ दोन हजार ८२८ सांडपाणी मिसळते. त्यातील पाच लाख लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. उर्वरित पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचेही नियोजन पंचायत समितीतर्फे केले जात आहे. कृष्णात मिसळणारे पाणी तालुक्यातील १९ गावांतील ५६ हजार १९५ लोकवस्ती असलेल्या रहिवाशांकडून मिसळत आहे. कृष्णा काठावरील ६६ गावांचा सर्व्हे झाला आहे. त्यात १९ गावे आहेत. त्यापैकी अनेक गावांत उपाययोजना सुरू आहेत. त्या अजूनही वाढविण्यात येतील. त्यामुळे सांडपाण्यावर शोषखड्डे, रूट झोन व स्थैर्यीकरणांतर्गत उपाय करण्यास प्राधान्य दिले आहे. अन्य गावांतही त्यावर काम सुरू आहे..या आहेत उपाययोजनातालुक्यातील १९ पैकी अनेक गावांत पंचायत समितीने उपाययोजनाही राबविल्या आहेत. त्यामुळे टेंभू व शेरे गावातील सांडपाणी गावात जिरवले जाते. यापूर्वी पाणी कृष्णा नदीत मिसळले जात होते. टेंभूत एक लाख २६ हजार लिटर तयार होणारे पाणी, तर शेऱ्यात ६६ हजार लिटर तयार होणारे सांडपाणी तेथेच जिरवले जाते. त्यासाठी शोषखड्डे, नैसर्गिक पाणी निचऱ्याचा रूट झोन व पाणी स्थैर्यीकरणासारखे उपाय तेथे केले आहेत..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...सर्व्हेनुसार १९ पैकी चार गावे पूररेषेत आहेत. त्यात शेरे, गोंदी, रेठरे खुर्द व वडोली भिकेश्वर गावांचा समावेश आहे. त्या गावात उपाययोजना राबविण्याचे काम करताना तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यावरही योग्य पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे गटविकासधिकारी प्रताप पाटील यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.