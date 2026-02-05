Jaykumar Gore:औंधसह २१ गावांना तीन वर्षांत पाणी देणार: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे; यापुढची निवडणूक पाणीप्रश्नावर होणार नाही!

औंध : केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांनी जनतेच्या जीवनात स्थिरता आणली आहे. आज गावोगावी विकासाचे मोठे पर्व उभे राहिले आहे. माण-खटाव मतदारसंघात आमूलाग्र कायापालट होत आहे. पाणी योजनांची कामे पूर्णत्वाकडे जात आहेत. आता औंधसह २१ गावांच्या योजनेची मान्यता होऊन तीन वर्षांत या योजनेचे पाणी देणार, असा शब्द ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिला..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.सिद्धेश्वर कुरोली (ता. खटाव) येथे भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. यावेळी अंकुश गोरे, सोनिया गोरे, जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार भारती गोरे, शहाजी देशमुख, दादासाहेब इंगळे उपस्थित होते..मंत्री गोरे म्हणाले, ‘‘माण-खटावच्या जनतेने माझ्यासारख्या सर्वसामान्य घरातील युवकावर विश्वास ठेवून चार वेळा आमदार आणि आता राज्याचे मंत्री केले आहे. अथक प्रयत्नांनी दुष्काळी माण- खटावला विकसित करण्याचा शब्द पूर्णत्वाला निघाला आहे. इथल्या जनतेलाच नव्हे, तर नेत्यांनाही विचारात घेतले जात नव्हते. मात्र, आता संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पाने माझ्या माण- खटावमधून हलू लागली आहेत. अहोरात्र जनतेची सेवा करत उरमोडी, जिहे-कठापूरचे पाणी आणले. टेंभूची कामे प्रगतिपथावर आहेत. शेतकरी बागायती शेती करू लागले आहेत. कारखाने सुरू झाले आहेत. औंधसह २१ गावांची पाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी कुणाच्याही कुबड्यांची गरज नाही. आता आपल्या मतदारसंघात एमआयडीसी होत आहे. शक्तिपीठ महामार्ग मतदारसंघातून जात असल्याने विकासाची अनेक दालने खुली होणार आहेत. आम्ही कधी जातीपातीचे राजकारण केले नाही. माण-खटावची मातीच आमचा स्वाभिमान आहे.’’.भाजप सरकारच्या विकासाभिमुख कारभारावर विश्वास ठेवून सभेस उपस्थित असणारा महिला भगिनी आणि आबालवृद्धांचा जनसमुदाय पाहता भाजपच्या उमेदवाराला साथ देतील, असा विश्वास भारती गोरे यांनी व्यक्त केला..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...यापुढची निवडणूक पाणीप्रश्नावर होणार नाहीमी माण-खटावचा पारंपरिक दुष्काळी अजेंडा बदलून दाखवला आहे. पृथ्वीच्या अंतापर्यंत या भागात पाणी येणार नाही, असे हिणवले जायचे. मात्र, मी जिवाची बाजी लावून परिश्रम करून मतदारसंघात विविध योजनांचे पाणी आणले आहे. फेरजल नियोजनातून वाढीव पाणी मिळवले आहे. आता औंधसह २१ गावांची पाणी योजना राज्यपालांकडून मान्य होईल. त्यामुळे माझ्या मतदारसंघातील अपवाद वगळता सगळी गावे सुजलाम् सुफलाम् होतील. यापुढील कोणतीही निवडणूक येथील पाणीप्रश्नावर लढली जाणार नाही, असा विश्वासही मंत्री गोरे यांनी व्यक्त केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.