गोंदवले: गेल्या चार महिन्यांपासून नदी वाहतेय. थोड्या पावसानेही नदीवरील पूल पाण्याखाली जाऊन रस्ताच बंद होतोय. बऱ्याचदा मागणी करूनही पुलाची उंची वाढवण्याकडे दुर्लक्षच होतंय. त्यामुळे 'साहेब आता तुम्हीच सांगा, आम्ही शाळेत कसं जायचं?' असा सवाल गोंदवले खुर्द (ता. माण) येथील विद्यार्थ्यांकडून विचारला जातोय. गोंदवले खुर्दपासून राणंद, मार्डी, शिखर शिंगणापूरकडे जाण्यासाठी रस्ता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेल्या या रस्त्याचे गेल्या काही महिन्यांपूर्वी नूतनीकरण झाले. रस्त्याचे काम दर्जेदार झाल्याने या रस्त्यावरील वाहतूकही वाढली आहे. जवळचा मार्ग म्हणूनही प्रवाशांकडून या मार्गाचा वापर वाढत आहे. या मार्गामुळे दळणवळणाच्या अनेक समस्या सुटून लोकांना फायदा होणार असला तरी याच रस्त्यावरील माण नदीवरील पुलाची उंची मात्र वाढविण्यासाठी प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याने दैनंदिन कामात अडचणी निर्माण होत असल्याची बाब आता प्रकर्षाने निदर्शनाला येत आहे.काल (शनिवारी) सर्वत्र झालेल्या पावसाने माण नदी भरून वाहिली. त्यातच गोंदवले खुर्दच्या या पुलावरून सुमारे चार फूट पाण्याचा प्रवाह वाहत होता; परंतु दैनंदिन कामानिमित्त नागरिकांना नाइलाजाने या पुलावरून करावे लागत होते. ही धोकादायक बाब लक्षात येताच तहसीलदार विकास अहीर व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांनी घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक बंद केली. ही तात्पुरती उपाययोजना करण्यात आली असली तरी कायमस्वरूपी उपाय म्हणून या पुलाची उंची वाढविण्याची आवश्यकता असल्याबाबतचे गाऱ्हाणे ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांसमोर मांडले.गोंदवल्यातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि प्रवाशांचा जीव या दोन्ही गोष्टींशी निगडित असणारा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने तातडीने पुलाची उंची वाढवून आम्हाला दिलासा द्यावा.- अजित भोंडवे, ग्रामस्थ, गोंदवले खुर्द.सातत्याने वाहतूक ठप्पगोंदवले खुर्द अंतर्गत शेडगेवस्ती, फाळकेवस्ती, कदमवस्ती तसेच गावातील गोपालकृष्ण माध्यमिक शाळेला माण नदी ओलांडूनच जावे लागते. थोड्या पावसाने देखील ही नदी वाहून पूल पाण्याखाली जातो. याशिवाय उरमोडी व जिहे कठापूर योजनांचे पाणी माण नदीतून जात असल्याने या पुलावरून पाणी वाहते. वरच्या भागात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी नदीतूनच वाहत गोंदवले खुर्दमध्ये पोचते. परिणामी, या पुलावरून सातत्याने पाणी वाहत असल्याने या मार्गावरील वाहतूक ठप्प होते.साहेब, तुम्हीच सांगा...माण नदीच्या पुलावरूनच विद्यार्थ्यांना शाळेत जावे लागते; परंतु गेल्या काही दिवसांत अनेकदा पुलावरून पाणी वाहत असल्याने शाळेत जाण्याचा मार्गच बंद होऊन शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे 'साहेब आता तुम्हीच सांगा, आम्ही शाळेत कसं जायचं? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त होतोय.