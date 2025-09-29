सातारा

Student Question: पुलावर पाणी.. शाळेत जावं तरी कसं?; गोंदवले खुर्दच्‍या वस्‍त्‍यांवरील विद्यार्थ्यांचा प्रश्‍‍न; राणंद, शिखर शिंगणापूर रस्‍त्‍यावरील स्‍थिती

Flooded Roads Disrupt Education in Gondavale Khurd: गोंदवले खुर्दपासून राणंद, मार्डी, शिखर शिंगणापूरकडे जाण्यासाठी रस्ता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेल्या या रस्त्याचे गेल्या काही महिन्यांपूर्वी नूतनीकरण झाले. रस्‍त्‍याचे काम दर्जेदार झाल्याने या रस्त्यावरील वाहतूकही वाढली आहे.
Floodwater covering the bridge on Ranand–Shikhar Shinganapur road, leaving students stranded.

सकाळ वृत्तसेवा
गोंदवले: गेल्या चार महिन्‍यांपासून नदी वाहतेय. थोड्या पावसानेही नदीवरील पूल पाण्याखाली जाऊन रस्ताच बंद होतोय. बऱ्याचदा मागणी करूनही पुलाची उंची वाढवण्याकडे दुर्लक्षच होतंय. त्यामुळे ‘साहेब आता तुम्हीच सांगा, आम्ही शाळेत कसं जायचं?’ असा सवाल गोंदवले खुर्द (ता. माण) येथील विद्यार्थ्यांकडून विचारला जातोय.

