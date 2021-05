'टेंभू'चा हिस्सा 'मराठवाडी'तून रवाना; कऱ्हाड-पाटणातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

ढेबेवाडी (सातारा) : टेंभू योजनेसाठी (Tembhu Scheme) मराठवाडी धरणातून पाणी सोडण्यास नुकताच प्रारंभ झाला आहे. टेंभू प्रकल्पासह मराठवाडी धरणाच्या (Marathwadi Dam) लाभक्षेत्रात समाविष्ठ कऱ्हाड व पाटण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही त्यामुळे दिलासा मिळणार आहे. (Water Was Released From Marathwadi Dam For Tembhu Scheme Satara News)

वांग नदीवरील मराठवाडी धरणाच्या बांधकामाचा जसजसा उरक होत आहे, तसतसा त्यात पाणीसाठा वाढत आहे. २.७३ टीएमसी क्षमतेच्या धरणात गेल्या पावसाळ्यात एक हजार ४०० दशलक्ष घनफुट पाणीसाठा झाला होता. लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेवून आतापर्यंत चार वेळा नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आले होते. पाचव्या अवर्तनासाठी कार्यकारी अभियंता सुरेन हिरे यांच्या सूचनेनुसार जिहे-कटापूर प्रकल्प उपविभाग क्रमांक पाचचे सहाय्यक अभियंता एन. ए. सुतार यांनी आदेश काढल्यानंतर काल सकाळी सहायक अभियंता शरद पवार यांच्या उपस्थितीत १७५ क्यूसेसने विसर्ग सुरू करण्यात आला.

मराठवाडी धरणांतर्गत अनेक गावांचे पुनर्वसन टेंभू योजनेच्या लाभक्षेत्रात केल्याने या धरणातून टेंभूलाही प्रतिवर्षी एक टीएमसी पाणी देण्याचे नियोजन आहे. सध्या मराठवाडीत पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होत नसल्याने ०.६ टीएमसी पाणी टेंभूला देण्यात येत आहे. काल सकाळी टेंभूसाठीचा राखीव पाणीसाठा धरणातून सोडण्यात आला. मराठवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रात अडविलेले नऊ बंधारे भरून वांग-कोयना व कृष्णानदीमार्गे हे पाणी टेंभूला पोहचेल. पावसाळ्यापर्यंत मराठवाडीतील विसर्ग सुरू राहणार असून नागरिकांनी जीव धोक्यात घालून नदीपात्रातून जे-जा करू नये, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे.

