माेठी बातमी! 'सातारा जिल्ह्यातील अतिवृष्टीने बाधितांना नऊ कोटींची भरपाई मिळणार'; नेमका काेणत्या तालुक्यांचा समावेश?

सातारा: सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीत कोरेगाव, खटाव, कऱ्हाड, वाई व माण तालुक्यातील ४२०४ हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. बाधितांना नव्या दराप्रमाणे आठ कोटी ९७ लाख रुपयांचा मदत निधी वितरित करण्यात येणार आहे..जिल्ह्यातील रस्ते व पुलांचे अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले असून, त्यांच्या दुरुस्तीचा ४६८ कोटी २४ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वतंत्ररीत्या शासनाकडे पाठवला आहे. दरम्यान, बाधित शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाणार असून, निधी येताच त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाईल. एकही बाधित मदतीपासून वंचित राहू नये, याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली आहे..जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात जिल्ह्यातील अतिवृष्टी व नुकसानभरपाईचा आढावा पालकमंत्री देसाई यांनी घेतला. या वेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभय काटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील उपस्थित होते..सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीत कोरेगाव, माण, खटाव व सातारा तालुक्यांतील एकूण २९४ घरांची अंशतः पडझड झाली आहे. या नुकसानीपोटी तहसीलस्तरावरून निधी वितरण झाला आहे. खटाव तालुक्यातील मृत व्यक्तीच्या वारसाला चार लाख मदतीचे वाटप झाले आहे. मृत पशुधनाची संख्या चार असून, ३६ दुकाने बाधित आहेत. यांच्यासाठीही तहसीलस्तरावरून मदत वाटप सुरू आहे. कोरेगाव, खटाव, कऱ्हाड, वाई व माण तालुक्यांतील एकूण ४२०४ हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. नव्या दराप्रमाणे आठ कोटी ९७ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे..अतिवृष्टीत रस्ते व पुलांचे मोठे नुकसान झाले असून, त्यांच्या दुरुस्तीचा ४६८ कोटी २४ लाखांचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वतंत्ररीत्या पाठविला आहे. एक जून ते ३१ ऑगस्ट झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे जिल्हा परिषदेच्या विविध इमारतींचे यामध्ये शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र, ग्रामपंचायती, विविध कार्यालये, रस्ते, साकव, पाण्याच्या योजनांचे २२५ कोटी ४४ लाखांहून अधिक नुकसान झाले आहे. एक ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे १४९ कोटी १४ लाखांचे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्याचे अतिवृष्टीत एकूण ३६४ कोटी ५८ लाखांहून अधिक रकमेचे जिल्हा परिषद यंत्रणेचे नुकसान झाले आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागाकडील ७६ लाखांहून अधिक जाळी, बोटी, मत्स्य बीज, मत्स्यसाठा आदींचे नुकसान झाले आहे. जलसंधारण विभागाकडील पाझर तलाव, लघु प्रकल्पांचे दोन कोटी ८७ लाख, जलसंपदा विभागाकडील कालवा, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे चार कोटी ३८ लाखांचे नुकसान झाले आहे. महावितरण विभागाकडील विद्युत खांब, डीपी व अन्य असे एक कोटी १७ लाखांचे, नगरपालिका विभागाकडील रस्ते, इमारती व अन्य बाबींचे पाच कोटी ३१ लाख, गृह विभागाकडील जवळपास ५० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे..शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची मदत सहजरीत्या मिळावी, यासाठी ॲग्रीस्टॅकवर शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी. ही नोंदणी अँड्राईड मोबाईलद्वारे स्वतः करावी किंवा महसूल, कृषी व आपले सेवा केंद्राच्या माध्यमातून करावी. ॲग्रिस्टॅक नोंदीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत तातडीने मिळेल, असे पालकमंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले..दिवाळीपूर्वी मदत खात्यावरअतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करत आहे, असे सांगून पालकमंत्री देसाई म्हणाले, ''या पॅकेजनुसार शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला निधी वर्ग केला जाणार आहे. निधी येताच दिवाळीपूर्वी बाधितांच्या खात्यावर जमा करावे. अतिवृष्टी बाधितामध्ये ज्यांच्या पिकांचे, जमिनीचे, विहिरींचे नुकसान, तसेच जनावरांचा मृत्यू झाला आहे, अशांना मदत दिली जाणार आहे.'' मदतीपासून एकही बाधित वंचित राहणार नाही, याची महसूल व कृषी विभागाने दक्षता घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.