सातारा

माेठी बातमी! 'सातारा जिल्ह्यातील अतिवृष्टीने बाधितांना नऊ कोटींची भरपाई मिळणार'; नेमका काेणत्या तालुक्यांचा समावेश?

Satara District’s Rain-Damage Aid: जिल्ह्यातील रस्ते व पुलांचे अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले असून, त्यांच्या दुरुस्तीचा ४६८ कोटी २४ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वतंत्ररीत्या शासनाकडे पाठवला आहे. दरम्यान, बाधित शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
Local farmers in Satara inspect rain-damaged fields as officials discuss compensation allocation to affected talukas.

सातारा: सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीत कोरेगाव, खटाव, कऱ्हाड, वाई व माण तालुक्यातील ४२०४ हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. बाधितांना नव्या दराप्रमाणे आठ कोटी ९७ लाख रुपयांचा मदत निधी वितरित करण्यात येणार आहे.

Satara
rain
Farmer
agriculture
district
Farm
rain damage crops
rainy session
Compensation
flood relief fund
Farmer Compensation Scheme

