Satara News: विंग ग्रामस्थांनी दिला ‘एक हात मदतीचा’; कणसे कुटुंबीयांसाठी पुढाकार, कर्ती व्यक्ती गेल्याने दुःखाचा डोंगर

कुसूर: सहा महिन्यांपूर्वी सिलिंडरच्या स्फोटात लागलेल्या आगीत अखंड घर जळाले. त्यातून सावरत असतानाच कुटुंबातील तानाजी कणसे या कर्त्या पुरुषाचे निधन झाले. विंग (ता. कऱ्हाड) येथील कणसे कुटुंबीयांपुढे दुःखाचा डोंगर उभा राहिला. संसार उघड्यावर पडला. दुर्दैवाने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कुटुंबाला मदतीचा हात देण्यासाठी अनेक जण पुढे सरसावले. घर बांधकामासाठी आर्थिक आवाहनाला गावकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. एक हात मदतीचा उपक्रमात एक लाखाची मदत गोळा करण्यात यश आले आहे. मात्र, ही मदत तुटपुंजी ठरत आहे. .Success Story: 'सातारच्या सोहम घोलपला गुगलमध्ये ४० लाखांचे पॅकेज'; कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी, संभाषणात्मक एआय सल्लागारपदी निवड.विंग येथील कणसे कुटुंबात दु:खद घटना घडल्या. सहा महिन्यांपूर्वी स्वयंपाकाच्या सिलिंडरच्या स्फोटात अखंड घर जळाले. प्रापंचिक साहित्य जळून कुटुंब उघड्यावर आले. त्यातून कुटुंबीय सावरत असतानाच घरातील तानाजी कणसे यांचे अल्प आजाराने निधन झाले. त्यामुळे कुटुंबावर जणू आभाळच कोसळले. बेताच्या परिस्थितीतील कुटुंबात (कै.) तानाजी कणसे यांच्या आई सुभद्रा कणसे यांच्यासह बहीण सखूबाई, पत्नी सुरेखा, मुलगी रेणुका, मुलगा पियुष असा समावेश आहे. कुटुंबीयांपुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे पाहून गावकरी गहिवरले. पुढाकार घेत आर्थिक आणि वस्तुरूपाने आवाहन केले. रक्षाविसर्जनावेळी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळत आहे..कुणी धान्य, तर कुणी वस्तुरूपाने कणसे कुटुंबाला मदत करत आहेत. घर बांधकामासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे. सर्वच स्तरातून मदतीचे हात पुढे येत आहेत. आतापर्यंत एक लाख रुपयांची मदत गोळा झाली आहे. पाचशे रुपयांपासून पुढे मदत गोळा होत आहे. नातेवाईक व ग्रामस्थांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. दुर्दैवी प्रसंगात वर्गमित्रांनीही आर्थिक मदत देऊन हातभार लावला आहे..MPSC Success Story: एमपीएससी परीक्षेत माेहिनी गाेळे-किर्दतची हॅट्रीक';वडिलांनी पिठाची गिरण चालवून स्वप्नांना दिलं बळ,यशाला घातली गवसणी.हातभाराची गरजआदर्श विद्यालयाच्या १९९२-९३ बॅचच्या माजी विद्यार्थ्यांकडून (कै.) तानाजी कणसे मित्राच्या कुटुंबीयांस ३१ हजार ३०० रुपये, १९९० च्या बॅचकडून १७ हजार रुपये, कणसेमळा येथील शिवगर्जना गणेश मंडळाकडून १० हजार ५०० रुपये, तर दत्तगुरू स्टोन क्रशर व ओकेपी बिल्डर्सच्या कर्मचाऱ्यांकडून ३३ हजार रोख स्वरूपात या कुटुंबाला मदत देण्यात आली.