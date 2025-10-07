सातारा

Satara Crime: एसटी प्रवासात महिलेने लांबविले वृद्धेचे दागिने; पोलिसात फिर्याद दाखल

Theft on ST Bus: श्रीमती रसाळ पुणे येथे जाण्यासाठी आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास कवठे महांकाळ- वल्लभनगर या बसमध्ये विटा येथे बसल्या होत्या. त्या वेळी २५ ते ३० वर्षे वयाची एक अनोळखी महिला त्यांच्या शेजारी बसली.
Police begin investigation after an elderly woman’s jewelry was stolen during an ST bus journey.

Police begin investigation after an elderly woman’s jewelry was stolen during an ST bus journey.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वडूज : एसटीतून चोरटे दागिने लांबवत असल्याचे सांगून अज्ञात महिलेने वृद्ध महिलेचे साडेतीन तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने व पाच हजार रुपयांची रोख रक्कम लांबविली. रविवारी (ता. पाच) दुपारी कवठे महांकाळ- वल्लभनगर या एसटी बसमध्ये विटा ते वडूज प्रवासादरम्यान हा चोरीचा प्रकार घडला. शोभा दत्तात्रय रसाळ (वय ६२, रा. विटा, जि. सांगली) यांनी पोलिसात फिर्याद दिली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
crime
Passenger
district
Woman
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com