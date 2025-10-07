Satara Crime: एसटी प्रवासात महिलेने लांबविले वृद्धेचे दागिने; पोलिसात फिर्याद दाखल

वडूज : एसटीतून चोरटे दागिने लांबवत असल्याचे सांगून अज्ञात महिलेने वृद्ध महिलेचे साडेतीन तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने व पाच हजार रुपयांची रोख रक्कम लांबविली. रविवारी (ता. पाच) दुपारी कवठे महांकाळ- वल्लभनगर या एसटी बसमध्ये विटा ते वडूज प्रवासादरम्यान हा चोरीचा प्रकार घडला. शोभा दत्तात्रय रसाळ (वय ६२, रा. विटा, जि. सांगली) यांनी पोलिसात फिर्याद दिली आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रीमती रसाळ पुणे येथे जाण्यासाठी आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास कवठे महांकाळ- वल्लभनगर या बसमध्ये विटा येथे बसल्या होत्या. त्या वेळी २५ ते ३० वर्षे वयाची एक अनोळखी महिला त्यांच्या शेजारी बसली. काही वेळाने तिने श्रीमती रसाळ यांच्याशी संवाद सुरू केला. बस स्थानकातून आताच एका महिलेचे दागिने लंपास झाले आहेत, तुम्ही गळ्यात एवढे दागिने कशाला घातले आहे, .तुम्हीही दागिने काढून ठेवा, असे सांगत श्रीमती रसाळ यांना त्यांच्या गळ्यातील तीन तोळे वजनाचे सोन्याचे लॉकेट काढण्यास व पर्समध्ये दागिने ठेवून पिशवी पायात ठेवण्यास सांगितले. काही वेळाने संबंधित अज्ञात महिलेने मला उलटी आल्यासारखं वाटतंय असे सांगत श्रीमती रसाळ यांना खिडकीशेजारच्या जागेवरून उठवून त्या जागेवर बसली, तसेच स्वत:च्या मांडीवरील एक पिशवी श्रीमती रसाळ यांची पिशवी आहे त्याच जागेवर ठेवली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .दरम्यान, एसटी बस वडूज बस स्थानकात आली. त्यावेळी ती अज्ञात महिला मोबाईलवर बोलण्याचे नाटक करीत घाई गडबडीने त्या एसटी बसमधून उतरली. त्यानंतर एसटी फलटण बस स्थानकात आली असता श्रीमती रसाळ यांनी खाद्य पदार्थ घेण्यासाठी पिशवीतील पर्सची शोधाशोध करू लागल्या. त्यावेळी पिशवीत त्यांची पर्स नसल्याचे आढळून आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.