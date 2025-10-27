सातारा

पीडितेचे आरोपी बनकरशी संबंध, महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी दिली वेगळीच माहिती;आत्महत्येचं कारण...

Women Doctor Death Case : महिला डॉक्टर आणि आरोपी प्रशांत बनकरच्या चॅटमधून धक्कादायक माहिती समोर आल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय. तसंच पीएसआय बदने याचा या प्रकरणी काय संबंध आहे हे तपासलं जात असल्याचंही सांगण्यात आलंय.
सूरज यादव
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणात आता पोलिसांनी वेगळीच माहिती दिली आहे. आतापर्यंत या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. महिला डॉक्टरने आत्महत्येआधी हातावर लिहिलेल्या सुसाइड नोटमध्ये पीएसआय बदने आणि घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकर यांची नावे होती. प्रशांत बनकरला पुण्यातून अटक केली गेली. तर पीएसआय गोपाळ बदने हा स्वत:हून पोलिसात हजर झाला. महिलेनं तिच्यावर शवविच्छेदन अहवाल, फिटनेस सर्टिफिकेट यासाठी पोलिसांकडून दबाव टाकल्याचे आरोप चार पानी पत्रात केले होते. पण पोलिसांनी प्रशासकीय बाबींशी तिच्या मृत्यूचा अर्थाअर्थी संबंध नसल्याचं म्हटलंय.

