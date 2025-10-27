पीडितेचे आरोपी बनकरशी संबंध, महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी दिली वेगळीच माहिती;आत्महत्येचं कारण...

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणात आता पोलिसांनी वेगळीच माहिती दिली आहे. आतापर्यंत या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. महिला डॉक्टरने आत्महत्येआधी हातावर लिहिलेल्या सुसाइड नोटमध्ये पीएसआय बदने आणि घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकर यांची नावे होती. प्रशांत बनकरला पुण्यातून अटक केली गेली. तर पीएसआय गोपाळ बदने हा स्वत:हून पोलिसात हजर झाला. महिलेनं तिच्यावर शवविच्छेदन अहवाल, फिटनेस सर्टिफिकेट यासाठी पोलिसांकडून दबाव टाकल्याचे आरोप चार पानी पत्रात केले होते. पण पोलिसांनी प्रशासकीय बाबींशी तिच्या मृत्यूचा अर्थाअर्थी संबंध नसल्याचं म्हटलंय..पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी महिला ड़ॉक्टर आणि आरोपी प्रशांत बनकर यांच्यात संबंध होते असं दिसून येत असल्याचं म्हटलं आहे. महिला डॉक्टरने अत्याचाराबाबत पोलिसांना काही माहिती किंवा तक्रार दिली नव्हती. आरोपी प्रशांत बनकर आणि महिला डॉक्टरची चॅट हिस्ट्री तपासली असता त्यात दोघांचे संबंध होते असं दिसतंय. दोघांमध्ये वाद झाला होता असंही दिसून आलंय..महिला डॉक्टर मृत्यू प्रकरणाला वेगळं वळण, एका विवाहितेच्या आत्महत्येशी संबंध? शवविच्छेदन अहवाल बदलण्याचं रॅकेट?.पीएसआय गोपाळ बदनेवर करण्यात आलेल्या आरोपांबद्दल बोलताना पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी म्हणाले की, पीएसआय गोपाळ बदनेचे संबंध नेमके काय आहेत? याचा तपास केला जात आहे. या प्रकरणात ज्यांची नावे समोर येतील त्यांची चौकशी केली जाईल. तपासानंतर दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल..अप्पर पोलीस अधीक्षक वैशाली कडूकर यांनी सांगितलं की, महिला डॉक्टरने त्रास होता तर वेळीच कुणाला तरी सांगायहला हवं होतं. नातेवाईक, मित्र यांना माहिती दिली असती तर वेळीच दखल घेतली गेली असती. तिचे प्राण वाचले असते. जे घडलं ते दुर्दैवी आहे..पीडितांना न्याय देण्यासाठी आरोपीला न्याय प्रक्रियेत घेणं हे वैद्यकीय अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाचे कामच असते. जी घटना घडलीय ती अपवादात्मक आहे. महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येचं कारण वैयक्तिक बाब वाटते. प्रशासकीय बाबींशी त्याचा अर्थाअर्थी संबंध नाही असं वाटतंय असेही अप्पर पोलीस अधीक्षक वैशाली कडूकर म्हणाल्या..दरम्यान, पीएसआय बदने याच्या आत्मसमर्पणावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यानं केलेलं आत्मसमर्पण हे पूर्वनियोजित असावं. गुन्हा फलटण शहर पोलीस ठाण्यात नोंद आहे. पण तो ग्रामीण पोलीस ठाण्यात हजर झाला. त्याला बराच काळ ग्रामीण पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आलं. खरं तर पोलीस ठाण्यात येताच त्याला शहर पोलिसांकडे स्वाधीन करायला हवं होतं. रात्री उशिरा एरवी मोजकेच पोलीस हे पोलीस स्टेशनला असतात. पण बदने हजर झाला तेव्हा उपविभागीय पोलीस अधिकारी आणि इतरही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.