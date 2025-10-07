Zilla Parishad Reservation:'चिठ्ठ्यांद्वारे ठरणार महिलांचे गट'; झेडपी, पंचायतीच्या आरक्षणाचे नवे सूत्र; जागा निश्चितीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे

सातारा : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या गट, गणांची आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवरून सुरू आहे. यावेळेस प्रथमच आरक्षण सोडतीसाठी नवीन पद्धत वापरली जात आहे. त्यामुळे इच्छुकांत प्रचंड अस्वस्थता आहे. अनुसूचित जाती, जमातीची लोकसंख्या ज्या गट, गणात सर्वाधिक आहे, ते गट उतरत्या क्रमाने लावून त्यानुसार आरक्षण काढले जाईल. त्यातील महिला राखीवसाठी चिठ्ठ्या टाकल्या जातील. त्यानंतर उर्वरित गटातून इतर मागास प्रवर्गासाठी सोडत काढली जाईल. दोन्ही झाल्यावर उरलेले गट हे खुल्या प्रवर्गासाठी असतील. यापैकी निम्मे महिला राखीव असल्याने त्यासाठी चिठ्ठी काढली जाईल. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा निश्चितीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या गणांसाठी येत्या १३ आॅक्टोबरला आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. यामध्ये ६५ गट आणि १३० गणांसाठी सोडतीचा कार्यक्रम होणार असून, गटांचे आरक्षण जिल्हाधिकारी काढतील. गणांचे आरक्षण तहसीलदार काढणार आहेत. यावेळेस नव्याने चक्राकार पद्धतीने काढले जाणार आहे. यामध्ये पहिल्यांदा अनुसूचित जाती, जमातीची लोकसंख्या ज्या गट, गणांची जास्त आहे, त्यांची लोकसंख्येच्या प्रमाणात उतरत्या क्रमाने मांडली केली जाईल. त्यांना अनुसूचित जाती किंवा जमातीचे आरक्षण दिले जाईल. त्यानंतर त्यापैकी निम्मे गट, गण हे महिला राखीवसाठी काढले जातील. त्यासाठी चिठ्ठ्या टाकल्या जातील..त्यानंतर इतर मागासप्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत काढली जाईल. यामध्ये २७ टक्के आरक्षणानुसार अनुसूचित जाती, जमातीला आरक्षित झालेले गट, गण वगळून उर्वरित गट, गणांची सोडत काढली जाईल. यामध्ये १७ गट व ३५ गण हे ओबीसीसाठी राखीव असतील. त्यांची सोडत काढली जाईल. त्यानंतर यातून निम्मे आरक्षण महिलांसाठी असल्याने त्यासाठी चिठ्ठ्या टाकल्या जातील. त्यातून ओबीसी महिला राखीव गट, गणांची संख्या निश्चित होईल..यानंतर ही दोन आरक्षणे झाल्यानंतर उरलेले गट, गण हे खुल्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असतील. त्यापैकी निम्मे गट, गण हे महिलांसाठी राखीव ठेवायचे असल्याने त्यांच्या चिठ्ठ्या काढल्या जातील. त्यानुसार महिलांना राखीव असलेले गट, गण निश्चित होतील. जसजशी आरक्षण सोडतीची तारीख जवळ येऊ लागली आहे, तसतशी इच्छुकांच्या अस्वस्थता वाढू लागली आहे..तालुकानिहाय गट, कंसात गणांची संख्यावाई- ४ (८), महाबळेश्वर- २(४), खंडाळा- ३ (६), फलटण- ८ (१६), माण- ५ (१०), खटाव- ७ (१४), कोरेगाव- ६(१२), सातारा- ८ (१६), जावळी- ३ (सहा), पाटण- ७ (१४), कऱ्हाड- १२ (२४). असे एकूण ६५ गट आणि १३० गण असतील..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.तीन नोव्हेंबरला अंतिम आरक्षणअनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा निश्चितीचे प्रस्ताव आज विभागीय आयुक्तांकडे पाठवले गेले आहेत. यानंतर आठ ऑक्टोबरला मान्यता मिळणार असून, प्रत्यक्ष सोडत १३ ऑक्टोबरला काढण्यात येईल. १४ ऑक्टोबरला प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्धी, १४ ते १७ ऑक्टोबरपर्यंत आरक्षणावर हरकती व आक्षेप जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करता येणार आहेत. याचा अहवाल २७ ऑक्टोबरला विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला जाईल. त्यावर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी होऊन तीन नोव्हेंबरला अंतिम आरक्षण जाहीर होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.