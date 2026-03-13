सातारा

Satara News: गट सचिवांचे कामबंद आंदोलन स्थगित; शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी निर्णय, कारवाईचे आश्वासन..

Cooperative Sector Employees protest suspended : शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी गट सचिवांचे आंदोलन स्थगित
Farmers’ Interest First: Group Secretaries Withdraw Work Strike

Farmers’ Interest First: Group Secretaries Withdraw Work Strike

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोरेगाव: कण्हेरखेड (ता. कोरेगाव) विकास सेवा सोसायटीचे सचिव दयानंद खाडगे यांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ सातारा जिल्हा गटसचिव संघटनेचे जिल्हाभर मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेले कामबंद आंदोलन आज तिसऱ्या दिवशी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ, बँकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासन यांच्याबरोबर झालेल्या संघटनेच्या बैठकीनंतर त्यांनी दिलेल्या सकारात्मक आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरत्या स्वरूपात मागे घेण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Employees
farmer protest
district
Protest
Cooperative sector

Related Stories

No stories found.