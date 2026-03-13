Satara News: गट सचिवांचे कामबंद आंदोलन स्थगित; शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी निर्णय, कारवाईचे आश्वासन..

कोरेगाव: कण्हेरखेड (ता. कोरेगाव) विकास सेवा सोसायटीचे सचिव दयानंद खाडगे यांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ सातारा जिल्हा गटसचिव संघटनेचे जिल्हाभर मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेले कामबंद आंदोलन आज तिसऱ्या दिवशी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ, बँकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासन यांच्याबरोबर झालेल्या संघटनेच्या बैठकीनंतर त्यांनी दिलेल्या सकारात्मक आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरत्या स्वरूपात मागे घेण्यात आले आहे..Akkalkot Panchayat Samiti: अक्कलकोट पंचायत समितीत हिप्परगी सभापती तर कल्याणशेट्टी उपसभापती; दोन्ही पदांवर भाजपचे वर्चस्व; कार्यकर्त्यांचा जल्लोष.\rबैठकीमध्ये संबंधित प्रकरणात दोषींवर योग्य ती कठोर कारवाई करण्याचे व सचिवांच्या एकूण सुरक्षेबाबत आवश्यक ती पावले उचलण्याचे ठोस असे आश्वासन प्रशासनाने दिले. संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासन, सातारा जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ व बँकेच्या अधिकाऱ्यांना बेमुदत कामबंद आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान, कर्जप्रकरणे व इतर कामे वेळेवर पूर्ण न झाल्यास होणाऱ्या अडचणींची जाणीव करून देण्यात आली. .सचिव म्हणून काम करताना शेतकऱ्यांचे नुकसान आम्हाला मान्य नाही. कारण सचिव नेहमी शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच प्रामाणिकपणे काम करीत असतात. त्यामुळे सर्व सचिव बांधवांनी आपले कामकाज पूर्ववत सुरू करावे. पुढील घडामोडींवर संघटनेचे बारकाईने लक्ष राहणार असून, दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास संघटना पुन्हा तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबेल, याची नोंद घ्यावी. .Satara Crime: लग्नाचे आमिष दाखवून युवतीवर अत्याचार; व्हिडिओ तयार करून व्हायरलची धमकी, त्रास सहन हाेईना अन्...इतर आपल्या सचिव बांधव व भगिनींवर अशाप्रकारे प्रसंग उद्भवल्यास परस्पर कोणताही निर्णय न घेता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी त्वरित संपर्क साधावा. जेणे करून संबंधित समाजकंटकास योग्य ते शासन करण्यासाठी सांघिक प्रयत्न केले जातील किंवा करणे सोयीचे होईल, असे पत्रक गटसचिव संघटनेचे अध्यक्ष संदीप कदम यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.