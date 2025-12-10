MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !

-सुधीर जाधव सातारा : लहानपणीच अनेकांची स्वप्न ठरलेली असतात, मात्र परिस्थिती सगळ्यांचीच एकसारखी कधीच नसते. त्यामुळे जिद्दी आणि कष्टाशिवाय काेणतही स्वप्न कधीच सत्यात उतरत नसत. त्यासाठी आयुष्यातील बराच काळ खर्च करावा लागताे, तेव्हाच स्वप्न पूर्ण हाेत असतात. गाेवे (ता.सातारा) येथील वैभव आनंदराव जाधव ( वय ३२) यांनी जिद्दी आणि कष्टाच्या जाेरावर लाेकसेवा आयाेगाच्या स्पर्धा परीक्षेत सुयश मिळवून राज्यात २७ वा क्रमांक मिळवून क्लासवन अधिकारी पदाला गवसणी घातली आहे. त्यामुळे त्यांचे सातारा जिल्ह्यातून काैतुक हाेत असून प्रेरणादायी प्रवासाचे सर्वत्र काैतुक हाेत आहे. .ISRO Success Story: 'वडीच्या ओमकार मुळीकची इस्रोत झेप'; प्रतिकूल परिस्थितीत जिद्दीच्या जाेरावर यशस्वी कामगिरी; आई-वडिलांच्या डाेळ्यात पाणी !.कृ्ष्णा नदीच्या काठावर आणि शंकराचे स्वंयभू देवस्थान असलेल्या श्री काेटेश्वरच्या भूमितील गाेवे गावातच वैभव आनंदराव जाधव यांचे लहानपण गेले. वडील आनंदराव जाधव आणि आई शालन यांनी हालाकीच्या परिस्थितीत सुध्दा तीन मुली व दाेन मुलांना कष्टाच्या जाेरावर शिक्षण देऊन उच्चशिक्षित केले आहे. वडिलांनी मुंबतील कंपनीत काम करत मुलांच्या स्वप्नात बळ भरण्याचे काम करत हाेते. वैभव जाधव यांचे प्राथमिक शिक्षण प्राथमिक शाळेत तर माध्यमिक पाचवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण श्री काेटेश्वर विद्यालयात पार पडले. दहावीत पहीला क्रमांक मिळवून यश मिळवण्यास सुरुवात केली. .आपल्याला आयुष्यात काही वेगळ काही तरी करुन दाखवायच असल्याची उरमी काही शांत बसून देत नव्हती. त्यानंतर सायन्स शाखेसाठी ११ व १२ सातारमधील महाराजा सायाजीराव काॅलेजमध्ये चांगले गुण मिळवून पूर्ण केले. स्वप्नाचा प्रवास करताना यशवंराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्समध्येमध्ये प्रवेश घेऊन रसायनसाशस्त्र विषयात पदवी घेतली. अशातच सगळ्या पेक्षा आपण काही तरी वेगळ करण्याचा विचार सतत शांत बसून देत नव्हता. लगेचच स्पर्धा परीक्षेची तयारी करायला सुरुवात केली. .दिवस-रात्र आपली स्वप्ने आणि घरची हालाकीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी अभ्यासात सातत्य कायम ठेवले. त्यातच महाराष्ट्र लाेकसेवा आयाेगाच्या स्पर्धा परीक्षेत सुयश मिळवत २७ व्या क्रमांकाने राजपत्रित अधिकारी गट-अ पदावर निवड झाली आहे. त्यामुळे त्यांचे सातारा जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी काैतुक करुन भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. गावातून ढाेल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .अभ्यासात सातत्य अन् जिद्दीमुळे मिळाले सुयशआई आणि वडिलांचे कष्ट पाहिल्यामुळे लहान पणापासूनच काही तरी वेगळ करुन दाखवायच हे आधीच ठरवलं हाेत. त्यामुळे परिस्थिती कशीही असुद्यात धीर साेडायचा नाही, जिद्दी आणि चिकाटीने अभ्यासात कायम सात्यत ठेवल्यामुळेच मला क्लास वन अधिकारी पदावर गवसणी घालता आली. माझ्या अडचणीच्या काळात कायम मला धीर देण्याचे काम माेठा भाऊ श्रीपाद आणि वहिनी यांनी केले. त्यामुळे माझ्या यशात मला मदत करणाऱ्यांचा खराची वाटा आहे. त्यामुळे आई-वडिलांचे कष्ट आणि मदत करणाऱ्यांना कधीत विसरु नका. आगामी काळात समाजाच्या अडचणी साेडवण्यासाठी कायम प्रयत्नशील राहील. मी घेतलेल्या निर्णायाचे आज सार्थक झाल्याचा अभिमान आहे. त्यामुळे थाेड अपयश आले म्हणून डगमगून जाऊ नका, पुन्हा जिद्दीने प्रयत्न करा, यश तुम्हची वाट पहात असेल असे वैभव जाधव यांनी 'सकाळ'शी बाेलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.