सातारा

Satara News: 'परतीच्या प्रवासात ‘यमाई’ विसावली शेंदूरजणेत'; देवीच्या आगमनाने गावात उत्साह; फटाक्यांची आतषबाजी

Farewell to Goddess Yamai: ग्रामस्थांनी देवीचे स्वागत मोठ्या जल्लोषात केले. फटाक्यांच्या आतषबाजीत लहानांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांनी उत्सव साजरा केला. यानिमित्ताने विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात आले होते.
“Devotees welcome Goddess Yamai to Shendurjane with fireworks, songs, and deep devotion during her return procession.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
आसरे: औंध (ता. खटाव) येथील श्री यमाई देवी आणि किन्हई (ता. कोरेगाव) येथील श्री अंबाबाई देवी यांच्या पारंपरिक भेटीचा सोहळा किन्हईत उत्साहात झाला. त्यानंतर श्री यमाई देवीचा एक दिवसाचा मुक्काम शेंदूरजणे (ता. कोरेगाव) येथे झाला.

