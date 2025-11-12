Satara News: 'परतीच्या प्रवासात ‘यमाई’ विसावली शेंदूरजणेत'; देवीच्या आगमनाने गावात उत्साह; फटाक्यांची आतषबाजी

आसरे: औंध (ता. खटाव) येथील श्री यमाई देवी आणि किन्हई (ता. कोरेगाव) येथील श्री अंबाबाई देवी यांच्या पारंपरिक भेटीचा सोहळा किन्हईत उत्साहात झाला. त्यानंतर श्री यमाई देवीचा एक दिवसाचा मुक्काम शेंदूरजणे (ता. कोरेगाव) येथे झाला..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...शेकडो वर्षांपासून चालत आलेल्या या धार्मिक परंपरेनुसार देवीच्या आगमनाने शेंदूरजणेत उत्साहाचे वातावरण आहे. बाहेरगावी नोकरीनिमित्त गेलेले ग्रामस्थही देवीच्या दर्शनासाठी असल्याने गाव भक्तिरसात न्हाऊन निघाले. देवीच्या स्वागतासाठी संपूर्ण गाव सजविण्यात आला होता. घराघरांत दीप प्रज्वलित करण्यात आले होते, फुलांच्या तोरणांनी रस्ते सजले आणि ढोल- ताशांच्या गजरात देवीचे आगमन झाले..ग्रामस्थांनी देवीचे स्वागत मोठ्या जल्लोषात केले. फटाक्यांच्या आतषबाजीत लहानांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांनी उत्सव साजरा केला. यानिमित्ताने विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात आले होते. सायंकाळी महाआरती, कीर्तन व भजनांचा कार्यक्रम झाला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी काकड आरतीनंतर देवीने पुन्हा औंधकडे प्रयाण केले..उत्सवासाठी राजू प्रतापराव येवले, प्रभाकर येवले, अशोक येवले, रामभाऊ येवले, रमेश येवले, रहीमुद्दीन मुलाणी, शंकर येवले, राजेंद्र पवार, जितेंद्र येवले, हरिभाऊ येवले, वसंत येवले, संजय येवले, सचिन मिरगे, बाळू माने, उल्हास कणसे, राजन येवले आदींनी परिश्रम घेतले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...एकता, संस्कृतीचे दर्शनशेंदूरजणे गावात यमाई देवीचा मुक्काम म्हणजे भक्ती, श्रद्धा आणि आनंदाचा मिलाफ ठरतो. या परंपरेने आजही ग्रामीण समाजातील एकता व धार्मिक संस्कृतीचे सुंदर दर्शन घडविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.