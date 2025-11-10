सातारा

Wrestling Competition: किन्‍हईत महारुद्र ठरला ‘प्रदेशाध्‍यक्ष केसरी’; साखरगड निवासिनी यमाईदेवी यात्रेनिमित्त कुस्‍ती स्‍पर्धा

Pradeshadhyaksh Kesari: यात्रा समिती तसेच किन्हई, पेठ किन्हई, मध्वापूरवाडी, गणेशवाडी, मदनेवस्ती, रामनगर ग्रामस्थांच्या वतीने कुस्त्यांचे मैदान आयोजित करण्यात आले होते. सुमारे नऊ वर्षांच्या खंडानंतर किन्हई येथे भरलेल्या मैदानात कुस्तीशौकिनांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडणाऱ्या कुस्त्या झाल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
सातारारोड: किन्हई (ता. कोरेगाव) येथे साखरगड निवासिनी यमाईदेवीच्या यात्रेनिमित्त आयोजित केलेल्या कुस्त्यांच्या जंगी मैदानात कुर्डुवाडीच्या शिवराज कुस्ती संकुलनचा पैलवान महारुद्र काळेल ‘प्रदेशाध्यक्ष केसरी’चा मानकरी ठरला. त्याने प्रथम क्रमांकाची कुस्ती जिंकून मानाची गदा व एक लाखाचे बक्षीस पटकावले. पैलवान महारुद्र काळेल याने पुणे येथील आंतरराष्ट्रीय कुस्ती संकुलनचा पैलवान वैभव माने याला एकझॅक डावावर चितपट केले.

