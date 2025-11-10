सातारारोड: किन्हई (ता. कोरेगाव) येथे साखरगड निवासिनी यमाईदेवीच्या यात्रेनिमित्त आयोजित केलेल्या कुस्त्यांच्या जंगी मैदानात कुर्डुवाडीच्या शिवराज कुस्ती संकुलनचा पैलवान महारुद्र काळेल ‘प्रदेशाध्यक्ष केसरी’चा मानकरी ठरला. त्याने प्रथम क्रमांकाची कुस्ती जिंकून मानाची गदा व एक लाखाचे बक्षीस पटकावले. पैलवान महारुद्र काळेल याने पुणे येथील आंतरराष्ट्रीय कुस्ती संकुलनचा पैलवान वैभव माने याला एकझॅक डावावर चितपट केले..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.\rयात्रा समिती तसेच किन्हई, पेठ किन्हई, मध्वापूरवाडी, गणेशवाडी, मदनेवस्ती, रामनगर ग्रामस्थांच्या वतीने कुस्त्यांचे मैदान आयोजित करण्यात आले होते. सुमारे नऊ वर्षांच्या खंडानंतर किन्हई येथे भरलेल्या मैदानात कुस्तीशौकिनांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडणाऱ्या कुस्त्या झाल्या. आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या हस्ते प्रथम क्रमांकाची कुस्ती लावण्यात आली. .याप्रसंगी बजरंगगिरी महाराज, राजाभाऊ जगदाळे, राजेंद्र भोसले, जयवंत घोरपडे, घनशाम शिंदे, ॲड. पांडुरंग भोसले, राहुल साबळे, अमोल राशीनकर, किशोर फाळके, वस्ताद नवनाथ फाळके, नितीन लवंगारे, जितेंद्र भोसले, उमेश भोसले, वैभव जाधव, दीपक भोसले, अभिजित भोसले, धनंजय भोसले, महादेव भिसे, परवेज मुलाणी, संजय भोसले, मयूर भोसले आदींसह मोठ्या संख्येने कुस्तीशौकीन उपस्थित होते. कुर्डुवाडीच्या शिवराज कुस्ती संकुलनचा पैलवान महारुद्र काळेल आणि पुणे येथील आंतरराष्ट्रीय कुस्ती संकुलनचा पैलवान वैभव माने यांच्यात प्रथम क्रमांकासाठी रोमहर्षक लढत झाली. वैभव माने याच्यावर मात करत महारुद्र काळेल याने प्रथम क्रमांकाची कुस्ती जिंकून ‘प्रदेशाध्यक्ष केसरी’ हा बहुमान, मानाची गदा व एक लाखाचे बक्षीस पटकावले. .तत्पूर्वी द्वितीय क्रमांकासाठी रहिमतपूर येथील पैलवान मंगेश माने व कुर्डुवाडी येथील पैलवान निकेतन पाटील यांच्यात झालेली कुस्ती मंगेश माने याने जिंकली. ७५ हजारांचे बक्षीस मिळविले. तिसऱ्या क्रमांकासाठी पुण्याच्या आंतरराष्ट्रीय कुस्ती संकुलनचा साप येथील पैलवान जय कदम व क्रांती कारखाना कुंडल येथील पैलवान विशाल शिंदे यांच्यात झालेली कुस्ती विशाल शिंदे याने जिंकून ५० हजारांचे बक्षीस मिळविले. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...पाटखळचा पैलवान तेजस शिंदे व क्रांती कारखाना कुंडल येथील पैलवान प्रथमेश कदम यांच्यातील चौथ्या क्रमांकाची २५ हजारांच्या बक्षिसाची कुस्ती बरोबरीत सुटली. पैलवान अक्षय भोसले, पैलवान अजीज सय्यद, पैलवान देवा सावंत यांनी प्रत्येकी २० हजारांच्या बक्षिसाची कुस्ती जिंकली. या मैदानात प्रारंभी शंभरपासून २० हजारांपर्यंतच्या बक्षिसासाठीच्या कुस्त्या लावण्यात आल्या. प्रथमेश फाळके याने मैदानाचे धावते समालोचन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.