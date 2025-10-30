सातारा

Yashani Nagarajan: माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या सखोल चौकशीसाठी समिती: कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन; चुकीचे काम करणाऱ्यांची गय नाही

No Mercy for Wrongdoers: माध्यमिक शिक्षण विभागात मंगळवारी सायंकाळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केल्याचे तीव्र पडसाद ठराव समितीच्या सभेत उमटले. याप्रकरणी याशनी नागराजन म्हणाल्या, ‘‘ जिल्हा परिषदेची बदनामी खपवून घेतली जाणार नाही.
Chief Executive Officer Yashni Nagarajan
Chief Executive Officer Yashni NagarajanSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागात लाच घेण्याच्या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलिन झाली आहे. या प्रकरणामुळे माध्यमिक विभागातील कामकाजाची सखोल चौकशी करण्यासाठी ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विश्वास सिद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणार आहे. चुकीचे काम करणारे खातेप्रमुख आणि कर्मचाऱ्यांची गय करणार नसल्याचा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी दिला आहे.

Satara
Education Department
district
Corruption
Anti Corruption Department
officer post
Police Inquiry

