Ajit Pawar: प्रीतिसंगम अन् यशवंतरावांची ऊर्जा

दुष्काळग्रस्ताबाबत इंदापूर येथे केलेल्या एका वादग्रस्त वक्तव्यानंतर राज्याच्या राजकारणात निर्माण झालेल्या तीव्र चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर १५ एप्रिल २०१३ मध्ये राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधिस्थळी एक दिवसाचे आत्मक्लेष उपोषण केले हाेते. महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात ही घटना विशेष लक्षवेधी ठरली हाेती. त्यानंतर श्री. पवार यांच्या व्यक्तिमत्त्वात आमूलाग्र बदल झाल्याचे महाराष्ट्रानेही पाहिले. काेणतेही वक्तव्य करण्यापूर्वी त्याच्या परिणामाचे गांभीर्य ओळखून अजित पवार यांनी शब्द जपून वापरण्याची कला अवगत केल्याचे पाहायला मिळाले. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर कऱ्हाडकरांच्या मनात या घटनेच्या आठवणी आज पुन्हा एकदा ताज्या झाल्या. - सचिन देशमुख, कऱ्हाड.Ajit Pawar: जिल्हा बॅंकेचा हरपला आधारवड.इंदापूर येथे अजित पवार यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानानंतर त्याची ऱ्हाळ संपूर्ण राज्यात उडाली. राज्यात अनेकांच्या टीकेला त्यांना सामाेरे जावे लागले. मात्र, आपण जाहीरपणे केलेल्या वक्तव्याचे प्रायश्चित्त घेण्यासाठी अजित पवार यांनी राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधिस्थळी एक दिवस पाणीही न घेता बसण्याचा निश्चय केला हाेता. या दौऱ्याबाबत अजित पवार यांनी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा सार्वजनिक वाच्यता केली नव्हती. संपूर्ण दौरा अत्यंत गोपनीयता पाळली हाेती. याबाबत केवळ कऱ्हाड उत्तरचे तत्कालीन आमदार बाळासाहेब पाटील यांना माहिती देऊन त्याबाबतची तयारी करण्याबाबत सांगितले हाेते. त्यामुळे अजित पवार यांच्या या आत्मक्लेषबाबत श्री. पाटील यांनी गोपनीयता पाळत, राजकीय गाजावाजा टाळण्यासाठी आणि उपोषणाला आंदोलनाचे स्वरूप येऊ नये, याची काळजी घेतली होती..दुसऱ्या दिवशी पहाटेच्या सुमारास अजित पवार यांचे कऱ्हाडमध्ये आगमन झाले. कोल्हापूर नाक्यावर महात्मा गांधी पुतळा, दत्त चौकात छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, बुधवार पेठेत महात्मा फुले पुतळा व त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अजित पवार यांनी अभिवादन केले. त्यात त्यांनी समाधिस्थळी जाऊ या, असे उपस्थितांना सांगितले. उपस्थित नेते, कार्यकर्त्यांनाही अजित पवार नेहमीप्रमाणे समाधीस अभिवादन करून मागे फिरणार असे वाटत होते. समाधिस्थळाकडे जाताना त्यातील अनेक जण समाधिस्थळ परिसरात उभारलेला मंडपाकडे पाहून हा कोणी कशासाठी उभारला आहे? याची चर्चाही करत होते. मात्र, समाधीला अभिवादन केल्यावर अजित पवार यांनी मंडपाकडे जात तेथे दिवसभर अन्न, पाणीही न घेता बसणार असून, केलेल्या वक्तव्याबद्दल आत्मक्लेष करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर संपूर्ण राज्यभर ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली अन् राजकीय नेत्यांसह माध्यमांचे केंद्रबिंदू कऱ्हाड बनले. दिवसभर कऱ्हाडला नेत्यांची वर्दळ वाढली. अखेर सायंकाळच्या सुमारास पाणी घेऊन अजितदादांनी उपाेषण स्थगित केले..“काम करतो तोच चुकतो...”उपोषणादरम्यान अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना, “जो काम करतो तोच चुकतो. माझ्याकडून चूक झाली. सामाजिक आणि राजकीय जीवनात जे काही घडले, त्याचे प्रायश्चित्त घेण्यासाठी येथे आलो आहे. यामागे कोणताही प्रसिद्धीचा हेतू नाही. मला जे योग्य वाटले, ते करण्यासाठी मी आलो आहे.” असे सांगितले.त्यांच्या या शब्दांतून त्यांनी या उपोषणाकडे राजकीय आंदोलन म्हणून नव्हे, तर वैयक्तिक नैतिक निर्णय म्हणून पाहावे, असा संदेशही दिला..ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांची समाधी ही संयम, मूल्ये आणि लोकाभिमुख राजकारणाचे प्रतीक मानली जाते. त्या ठिकाणी जाऊन प्रायश्चित्त घेण्यामागे चुकीची कबुली, पश्चात्ताप आणि आत्मपरीक्षणाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न असल्याचे यावेळी राजकीय वर्तुळात बोलले जात होते. मात्र, या आत्मक्लेष उपाेषणानंतर अजित पवार यांना सामाजिक जीवनात वावरताना, बाेलताना जबाबदारीचे भान आल्याचे दिसून आले. एखाद्या वक्तव्य करण्यापूर्वी त्याच्या परिणामाच्या गांभीर्याची जाण त्याच्यात आली..Ajit Pawar: साताऱ्यासाठी दादांचे मोलाचे योगदान.‘पी. ए. अनंतराव..’समाधिस्थळी आवश्यक असलेली मंडप उभारणी, त्याबाबतची परवानगी घेण्याचे कसब बाळासाहेब पाटील यांनी पूर्ण केले. स्वतःच्या यंत्रणेलाही कल्पना न देता अजित पवारांच्या आत्मक्लेषची तयारी करताना अजित पवार यांच्या नावाचा उल्लेख टाळला. मंडप उभारणी, पोलिस, नगरपालिकेची परवानगी आदी आवश्यक बाबींच्या अर्जात उपमुख्यमंत्री पवार यांचा नामाेल्लेख संबंधितांना समजून येणार नाही यासाठी ‘पी. ए. अनंतराव’ असा त्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. या पद्धतीमुळे दौऱ्याची माहिती शेवटच्या क्षणापर्यंत गोपनीय राहिली. मंडप उभारणीही रात्री साडेअकरा ते बारानंतर सुरू केली. पहाटेपर्यंत हे काम पूर्ण झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.