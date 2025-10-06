सातारा

Success Story:'तिरकवाडीचा तरुण साधतोय दुग्ध व्यवसायातून समृद्धी'; विशाल शिंदेंची यशोगाथा; उभारला २३ गायींचा गोठा, सहा लाखांची कमाई

From Rural Roots to Dairy Success: एका गायीपासून दुग्ध व्यवसायास सुरुवात केली. आज त्यांच्या गोठ्यामध्ये २३ गायी आहेत. त्यांना या व्यवसायातून वर्षाकाठी सहा लाख रुपये उत्पन्न मिळत आहे. घरच्या चाऱ्याचे योग्य नियोजन करून कमी पडला, तर विडणी टाकळवाडे, पिंपरद या ठिकाणांहून चारा विकत आणून ते व्यवसाय करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
-मनोज पवार

दुधेबावी : एका गायीपासून सुरू केलेल्या दुग्ध व्यवसायात तिरकवाडी (ता. फलटण) येथील तरुण आज वर्षाकाठी सहा लाख रुपये कमवत आहे. नोकरीसाठी बाहेर न पडता गावामध्ये दुग्ध व्यवसाय सुरू करून या तरुणाने इतरांपुढे आदर्श निर्माण केला आहे.

