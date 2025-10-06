Success Story:'तिरकवाडीचा तरुण साधतोय दुग्ध व्यवसायातून समृद्धी'; विशाल शिंदेंची यशोगाथा; उभारला २३ गायींचा गोठा, सहा लाखांची कमाई

-मनोज पवारदुधेबावी : एका गायीपासून सुरू केलेल्या दुग्ध व्यवसायात तिरकवाडी (ता. फलटण) येथील तरुण आज वर्षाकाठी सहा लाख रुपये कमवत आहे. नोकरीसाठी बाहेर न पडता गावामध्ये दुग्ध व्यवसाय सुरू करून या तरुणाने इतरांपुढे आदर्श निर्माण केला आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .तिरकवाडी (ता. फलटण) येथील अजित ऊर्फ विशाल सावता शिंदे (वय ३९) यांनी पदवीधर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर बारामती व कोल्हापूर या ठिकाणी खासगी कंपनीमध्ये नोकरी केली. त्यामध्ये होणारी धावपळ, न बसणारा आर्थिक ताळमेळ यांमुळे त्यांनी २०१३ मध्ये आपल्या घरी असलेल्या एका गायीपासून दुग्ध व्यवसायास सुरुवात केली. आज त्यांच्या गोठ्यामध्ये २३ गायी आहेत. त्यांना या व्यवसायातून वर्षाकाठी सहा लाख रुपये उत्पन्न मिळत आहे. घरच्या चाऱ्याचे योग्य नियोजन करून कमी पडला, तर विडणी टाकळवाडे, पिंपरद या ठिकाणांहून चारा विकत आणून ते व्यवसाय करत आहेत. त्यांना त्यांच्या कामामध्ये वडील सावता शिंदे, आई विमल शिंदे व पत्नी राणी शिंदे मदत करत आहेत..दुग्ध व्यवसायाबरोबरच त्यातून शेणखत व गोमूत्राचा योग्यरीत्या शेतीला वापर केल्यामुळे त्यांचा शेती व्यवसायही चांगल्या पद्धतीने होत आहे. या व्यवसायाबद्दल त्यांचे वडील सावता शिंदे म्हणाले, ‘‘दुग्ध व्यवसायात दुर्गादेवी दूध संकलन केंद्र, सोनवडी खुर्दचे संचालक बाळासाहेब भांडवलकर यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन लाभते.’’.श्री. शिंदे आदर्श शेती करत असून, उसावर प्रक्रिया करून सेंद्रिय गुळाचे उत्पादन करत आहेत. आत्ताची तरुण पिढी व्यवसायामध्ये परवडत नाही, असे बोलते; परंतु चाऱ्याचे योग्य नियोजन करून प्रामाणिकपणे कष्ट घेतल्यास व्यवसाय चांगल्या पद्धतीने यशस्वी होऊ शकतो, हे श्री. शिंदे यांनी दाखवून दिले आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.आत्ताची तरुण पिढी नोकरीसाठी शहरांमध्ये वणवण फिरत आहे. तरी युवकांनी योग्य नियोजन व मार्गदर्शन घेतल्यास दुग्ध व इतर व्यवसायामध्ये आपण यशस्वी होऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतो. तरी युवकांनी नाराज न होता आपल्याकडे कोणते पर्याय आहेत, हे पाहून व्यवसाय सुरू करावा.- विशाल शिंदे, तिरकवाडी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.