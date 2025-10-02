Electric shock:'विजेचा धक्का लागल्याने येणकेच्या युवकाचा मृत्यू'; शिंगणवाडीत खेकडे पकडण्यासाठी गेल्यावर दुर्घटना..

विंग/कोळे: वन्यप्राण्यांची घुसखोरी रोखण्यासाठी अवैध प्रवाहित वीजपुरवठा जोडून शेताभोवती लावलेल्या प्रवाहित तारेच्या कुंपणाला स्पर्श झाल्याने युवकाचा मृत्यू झाला. संबंधित युवक मित्रासमवेत खेकडे पकडण्यासाठी गेला असता शिंगणवाडी परिसरात काल मध्यरात्री ही दुर्घटना घडली. श्रीकांत केशव पुजारी (वय १८, रा. येणके, ता. कऱ्हाड) असे मृत युवकाचे नाव आहे. या दुर्दैवी घटनेने येणके गावासह परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्.... पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत श्रीकांत पुजारी हा येणकेतील युवक मध्यरात्री शिंगणवाडी (कोळे) गावच्या हद्दीत बोरपट्टी नावाच्या शिवारात ओढ्याला खेकडे पकडण्यासाठी मित्रासमवेत गेला होता. भाऊसाहेब कराळे व सतीश कराळे हे दोघे मित्र त्याच्यासोबत होते. कोळ्यातील कुमार कृष्णा पाटील यांच्या शेतात गेल्यानंतर अवैध वीजपुरवठा जोडलेल्या लोखंडी प्रवाहित तारेला त्याचा स्पर्श झाला. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. .अन्य मित्र त्यामध्ये सुदैवाने बचावले. मित्रांनी त्याचा जीव वाचवण्याचा केलेला प्रयत्न अयशस्वी ठरला. माहिती मिळताच मृत पुजारीच्या मित्रांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घटनेबाबत पोलिसांना माहिती दिली. कोळे दूरक्षेत्राचे पोलिस उपनिरीक्षक एस. डी. भिलारी, हवालदार समीर कदम यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. कऱ्हाडच्या वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन झाल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. .धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...सायंकाळी त्याच्यावर येणकेत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कोळे येथील कुमार पाटील यांच्या विरोधात पोलिसात रात्री उशिरा गुन्हा दाखल झाला. मृत पुजारी या युवकाचे कुटुंब मुळचे कर्नाटकमधील असून, रोजंदारीवर ते येणकेत अनेक वर्षांपासून स्थायिक आहे. आई-वडील व बहीण असा त्याचा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.