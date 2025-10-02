सातारा

Electric shock:'विजेचा धक्का लागल्याने येणकेच्या युवकाचा मृत्यू'; शिंगणवाडीत खेकडे पकडण्यासाठी गेल्यावर दुर्घटना..

Tragedy in Shinganwadi: कोळे दूरक्षेत्राचे पोलिस उपनिरीक्षक एस. डी. भिलारी, हवालदार समीर कदम यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. कऱ्हाडच्या वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन झाल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला.
विंग/कोळे: वन्यप्राण्यांची घुसखोरी रोखण्यासाठी अवैध प्रवाहित वीजपुरवठा जोडून शेताभोवती लावलेल्या प्रवाहित तारेच्या कुंपणाला स्पर्श झाल्याने युवकाचा मृत्यू झाला. संबंधित युवक मित्रासमवेत खेकडे पकडण्यासाठी गेला असता शिंगणवाडी परिसरात काल मध्यरात्री ही दुर्घटना घडली. श्रीकांत केशव पुजारी (वय १८, रा. येणके, ता. कऱ्हाड) असे मृत युवकाचे नाव आहे. या दुर्दैवी घटनेने येणके गावासह परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

