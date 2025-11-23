सातारा

Satara Accident: मुगाव फाट्यावरील अपघातात एक युवक ठार, अन्य जखमी; स्विफ्ट कार व मोटारसायकलचा भीषण धडक

Mugav Phata accident: अपघात इतका जबरदस्त होता की मोटारसायकलचा चक्काचूर झाला, तर स्विफ्ट कारचेसुद्धा मोठे नुकसान झाले. घटनास्थळी पोलिसांनी तातडीने धाव घेत पंचनामा केला. वेग नियंत्रण नसणे आणि बेफिकीर वाहनचालकत्व हे अपघाताचे प्रमुख कारण असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
The mangled bike and damaged Swift car at Mugav Phata where a fatal collision claimed one youth’s life.

कोरेगाव : सातारा-लातूर राष्ट्रीय महामार्गादरम्यान मुगाव फाट्याजवळ (ता. कोरेगाव) स्विफ्ट कार व मोटरसायकल यांच्यात झालेल्या अपघातात मोटरसायकलस्वार युवक जागेवर ठार झाला असून, मोटरसायकलवर पाठीमागच्या सीटवर बसलेला युवक गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर सातारा येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

