Satara Accident: मुगाव फाट्यावरील अपघातात एक युवक ठार, अन्य जखमी; स्विफ्ट कार व मोटारसायकलचा भीषण धडक

कोरेगाव : सातारा-लातूर राष्ट्रीय महामार्गादरम्यान मुगाव फाट्याजवळ (ता. कोरेगाव) स्विफ्ट कार व मोटरसायकल यांच्यात झालेल्या अपघातात मोटरसायकलस्वार युवक जागेवर ठार झाला असून, मोटरसायकलवर पाठीमागच्या सीटवर बसलेला युवक गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर सातारा येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...अपघाताबाबत घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार आज दुपारी १२ वाजून ४० मिनिटाच्या सुमारास सातारा-लातूर राष्ट्रीय महामार्गादरम्यान मुगाव फाट्याच्या पुढे सातारा बाजूकडे एका काळ्या रंगाच्या हिरो होंडा मोटरसायकलवरून (क्रमांक एम. एच. ११- बी. सी. ४४५०) वैष्णव शंकर काटकर (वय २५, रा. ललगूण, ता. खटाव) व गौरव सुनिल यादव (वय २१, रा. शिरंबे, ता. कोरेगाव) हे दोघे कोरेगाव बाजूकडून साताऱ्याकडे निघाले होते. .साताऱ्याकडून स्विफ्ट कार (क्रमांक एम. एच.०२ सी. पी.८७९०) येत असताना या दोन्ही वाहनांत झालेल्या भीषण अपघातात मोटारसायकलस्वार वैष्णव काटकर हा जागीच ठार झाला, तर मोटरसायकलवर पाठीमागे बसलेला गौरव यादव हा गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने सातारा येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्याच्यावर एक शस्त्रक्रियाही करण्यात आल्याचे समजले. अपघातस्थळी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात रक्त सांडलेले दिसत होते, दोन्ही वाहनांचेही मोठे नुकसान झाल्याचे दिसत होते. रात्री उशिरापर्यंत या अपघाताची नोंद कोरेगाव पोलिस ठाण्यात झालेली नव्हती. त्यामुळे हा अपघात नेमका कसा झाला हे समजू शकले नाही..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...मागील आठवड्यात युवती ठारमुगाव फाट्यावर मागच्या आठवड्यात वैष्णवी फडतरे (रा. जरेवाडी, ता. कोरेगाव) ही महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी एका कारने उडविल्याने गंभीर जखमी झाली होती. त्यानंतर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना तिचे दुर्दैवी निधन झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.