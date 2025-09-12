कास : बामणोली भागातील तेटली गावात आज बोलेरो मोटारीचे पंक्चर झालेले मागील चाक बदलणे तरुणाच्या जिवावर बेतल्याची धक्कादायक घटना घडली. ज्या मोटारीचे चाक तो बदलत होता, त्याच मोटारीखाली सापडून त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.घटनेबाबत अधिक माहिती अशी, की तेटली येथील शंकर भोसले यांचे कोयना जलाशयाच्या किनाऱ्यावर जलविहार नावाचे हॉटेल आहे. या ठिकाणी ते आपल्या कुटुंबासह राहतात. शंकर भोसले यांचा मुलगा प्रणय (वय २५, रा. तेटली, ता. जावळी) हा सकाळी बोलेरो घेऊन बाहेर निघाला होता. त्याचवेळी त्याच्या लक्षात आले, की मागील चाक पंक्चर आहे. त्याने ते बदलण्याचे काम एकट्याने सुरू केले. हे काम बऱ्यापैकी पूर्णत्वास गेले असतानाच, मोटारीखाली काहीतरी वस्तू राहिल्याने तो डोके आतील बाजूस घालून ती वस्तू काढण्याचा प्रयत्न करीत होता. त्याचवेळी मोटारीला त्याचा धक्का बसला आणि चाक काढण्यासाठी लावलेला जॅक अचानक निसटला. .जॅक निसटल्याने खाली काम करत असलेल्या प्रणयच्या अंगावर मोटार आली, तर मागील चाकास दगड न लावल्याने वा स्टेफनीचे चाक सुरक्षेसाठी मोटारीखाली न ठेवल्याने संपूर्ण बोजा छातीवर आला. त्यावेळी कुटुंबीय घरात व तो एकटाच बाहेर होता. बराच वेळ प्रणयची चाहूल न झाल्याने आई, वडील बाहेर आले. त्यावेळी समोरचे दृश्य पाहून त्यांना धक्काच बसला. त्यांनी लाकडे वगैरे टाकून मोटार उचलण्याचा प्रयत्न केला; परंतु ते त्यांच्या ताकदीबाहेर होते. .त्यांच्या हॉटेलपासून गावही दूर असल्याने लोक मदतीसाठी येण्यात खूप वेळ गेला. अखेर दहा- पंधरा लोकांनी येऊन मोटार उचलल्यावर प्रणयला बाहेर काढून बामणोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. याबाबतची नोंद मेढा पोलिस ठाण्यात झाली असून, अधिक तपास हवालदार भिसे करत आहेत..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.दोन वर्षांपूर्वीच विवाहप्रणयचा दोन वर्षांपूर्वीच विवाह झाला असून, त्याची पत्नी गर्भवती असल्याचे सांगितले जात आहे. सर्वांशी मिळून मिसळून वागणारा, प्रत्येक कामात पुढाकार घेणाऱ्या प्रणयच्या अचानक जाण्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, बामणोली भागात त्याच्या दुर्दैवी मृत्यूबद्दल हळहळ व्यक्त होत आहे. त्याच्या मागे आई, वडील, पत्नी, भाऊ, बहिणी असा परिवार आहे. त्याच्यावर रात्री उशिरा शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.