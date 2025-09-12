सातारा

दुर्दैवी घटना! 'पंक्‍चरचे चाक बदलणे तरुणाच्‍या बेतले जिवावर'; तेटलीत मोटारीखाली सापडून मृत्‍यू, गर्भवती पत्नीचा आक्रोश, गाडीचा जॅक निसटला अन्..

Tragic Death in Tetli: जॅक निसटल्याने खाली काम करत असलेल्या प्रणयच्या अंगावर मोटार आली, तर मागील चाकास दगड न लावल्याने वा स्टेफनीचे चाक सुरक्षेसाठी मोटारीखाली न ठेवल्याने संपूर्ण बोजा छातीवर आला. त्‍यावेळी कुटुंबीय घरात व तो एकटाच बाहेर होता.
Satara’s Tetli village witnessed a tragic accident – youth crushed under car while fixing a punctured tyre.

Satara’s Tetli village witnessed a tragic accident – youth crushed under car while fixing a punctured tyre.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कास : बामणोली भागातील तेटली गावात आज बोलेरो मोटारीचे पंक्‍चर झालेले मागील चाक बदलणे तरुणाच्‍या जिवावर बेतल्‍याची धक्‍कादायक घटना घडली. ज्‍या मोटारीचे चाक तो बदलत होता, त्‍याच मोटारीखाली सापडून त्‍याचा दुर्दैवी मृत्‍यू झाला.

Loading content, please wait...
Satara
Wife
accident
car
Youth
district
accident death
accident case
Pregnant

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com