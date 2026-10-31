सातारा

Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी

Satara Boy Visits 28 Forts and Completes Over 300 Treks: मोबाईल-टीव्हीला बाजूला ठेवत चिमुरड्याची अनोखी कामगिरी; दहा वर्षांत ३०० ट्रेकचा टप्पा
Omraje Jadhav From Satara Completes Over 300 Treks and Visits 28 Forts at Just Ten Years of Age Inspiring Young Trekking Fans

Omraje Jadhav From Satara Completes Over 300 Treks and Visits 28 Forts at Just Ten Years of Age Inspiring Young Trekking Fans

sakal

Sudhir Jadhav
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-सुनील शेडगे

नागठाणे : मोबाईल, टीव्हीच्या दुनियेत न गुंतता, केवळ पुस्तकी शिक्षणात न अडकता क्षेत्रमाहुलीतील एका चिमुरड्याने वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक गाठले आहे. त्याच्या या कामगिरीचे कौतुक होत आहे.

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