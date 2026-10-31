Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी

-सुनील शेडगेनागठाणे : मोबाईल, टीव्हीच्या दुनियेत न गुंतता, केवळ पुस्तकी शिक्षणात न अडकता क्षेत्रमाहुलीतील एका चिमुरड्याने वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक गाठले आहे. त्याच्या या कामगिरीचे कौतुक होत आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.ओमराजे अधिक जाधव असे त्याचे नाव. क्षेत्रमाहुली (ता. सातारा) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचा हा विद्यार्थी. सध्या तो पाचवी इयत्तेत शिकतो. त्याचे वडील अधिक सोपान जाधव हे सेवानिवृत्त सैनिक. मुळातच ते स्वतः दुर्गवेडे. कित्येक गडकिल्ल्यांना त्यांनी भेटी दिल्या आहेत. ट्रेकिंगचा छंद जपला आहे. तो त्यांनी ओमराजेतही अत्यंत जाणिवेने रुजवला आहे. आपल्या प्रत्येक ट्रेकवेळी त्यांनी ओमराजेलाही सोबतीला घेतले आहे..त्याला डोंगरदऱ्यांत फिरवले. व्यायामाची सवय लावली. पोहणे, सायकलिंगची आवड निर्माण केली. यातून ओमची जडणघडण झाली आहे. त्याने तब्बल तीनशेहून अधिक वेळा ट्रेक यशस्वी केले आहेत. २८ किल्ल्यांना भेटी दिल्या आहेत. या प्रवासात त्याला आई नीलम, तसेच शिवाजी भोसले, कुटुंब, मित्रपरिवार आदींचे प्रोत्साहन लाभले आहे..किल्ल्यांना भेटीओमराजेने तब्बल दीडशेहून अधिक वेळा जरंडेश्वरची चढाई केली आहे. जानाई- मळाईच्या डोंगराची ७५ हून अधिक वेळा भ्रमंती यशस्वी केली आहे. रायगड, पन्हाळगड, तोरणा, सिंहगड, विशाळगड, शिवनेरी, पुरंदर, वैराटगड, पांडवगड, कमळगड आदी किल्ल्यांना त्याने भेटी दिल्या आहेत..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.मुलांना इतिहास हा केवळ पुस्तकांतून नव्हे, तर गड- किल्ल्यांच्या प्रत्यक्ष भेटीच्या अनुभूतीत सांगायला हवा. त्यामुळे इतिहासाविषयक जिज्ञासा, अभिमान वाढण्यास नक्कीच हातभार लागेल.- अधिक जाधव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.