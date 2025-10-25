सातारा
Karad Crime : पूर्ववैमनस्यातून नांदलापूरमध्ये युवकाचा खून; नांदलापुरमध्ये खळबळ
पूर्ववैमनस्यातून पाठलाग करत धारदार शस्त्राने वार करून युवकाचा खून करण्यात आल्याची घटना नांदलापूर येथे घडली.
कऱ्हाड - पूर्ववैमनस्यातून पाठलाग करत धारदार शस्त्राने वार करून युवकाचा खून करण्यात आल्याची घटना आज शनिवारी सायंकाळी नांदलापूर (ता. कऱ्हाड) येथील डिसले गल्लीमध्ये घडली. प्रवीण ऊर्फ अप्पा सुभाष बोडरे (वय-३५, रा. बेघर वसाहत, जखिणवाडी, ता. कऱ्हाड) असे मृत्यू झालेल्या युवकाचे नाव आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.