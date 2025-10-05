सातारा: शाहूपुरी चौकालगतच्या रेणुका सर्व्हिस सेंटर परिसरात अल्पवयीन युवकाला शस्त्राचा धाक दाखवत मारहाण करत त्याच्याकडील सोन्याचे दागिने हिसकावणाऱ्या माजगावकर माळ झोपडपट्टीतील सात जणांवर शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .राज वैराट, अजय बागल, आदित्य वाघमारे, सनी मोहिते, आयुष भोसले, सोमा जावळे, रुद्र अवघडे अशी गुन्हा दाखल असणाऱ्या संशयितांची नावे आहेत. अल्पवयीन युवक शुक्रवार पेठेत कुटुंबीयांसमवेत राहण्यास आहे. तो शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता शाहूपुरी चौकालगतच्या रेणुका सर्व्हिस सेंटर येथे थांबला होता. या वेळी त्याठिकाणाहून राज वैराट हा साथीदारांसमवेत निघाला होता. अल्पवयीनाने या वेळी त्याच्याकडे पाहिले. अल्पवयीन रागाने बघत असल्याच्या संशयावरून राज वैराट हा त्याठिकाणी आला..त्याने अल्पवयीनास मारहाण करत कानात असणारी सोन्याची बाली हिसकावून घेतली. यानंतर राज वैराटच्या साथीदारांनी लाकडी दांडके, कोयता, तलवारीचा धाक दाखवत मारहाण केली. मारहाण करत असतानाच राज वैराट व त्याच्या साथीदारांनी अल्पवयीनाच्या गळ्यातील दोन तोळे वजनाची सुमारे ४५ हजारांची सोन्याची साखळी हिसकावली..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.हातातील शस्त्रांचा धाक दाखवत संशयितांनी धमकावत पळ काढला. रात्रीच्या सुमारास राज वैराट हा साथीदारांसह पुन्हा अल्पवयीनाच्या घरासमोर आला. जोरजोरात शिवीगाळ करत संशयितांनी तलवार, कोयत्याने दुचाकीसह इतर वाहनांची तोडफोड केली. याची तक्रार अल्पवयीनाने शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात नोंदवली असून, राज वैराटसह सात जणांवर गंभीर कलमांखाली गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. घटनास्थळाची पाहणी उपअधीक्षक राजीव नवले, तसेच पोलिस निरीक्षक एस. जी. म्हेत्रे यांनी करत संशयितांच्या अटकेसाठीच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.