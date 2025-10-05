सातारा

Satara Crime:'शाहूपुरीतील युवकास शस्‍त्राच्‍या धाकाने लुटले';मारहाण करून सोन्‍याचे दागिने पळविले, सात जणांवर गुन्हा

Shahupuri robbery: हातातील शस्‍त्रांचा धाक दाखवत संशयितांनी धमकावत पळ काढला. रात्रीच्‍या सुमारास राज वैराट हा साथीदारांसह पुन्‍हा अल्‍पवयीनाच्‍या घरासमोर आला. जोरजोरात शिवीगाळ करत संशयितांनी तलवार, कोयत्‍याने दुचाकीसह इतर वाहनांची तोडफोड केली.
Crime

Satara Crime

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: शाहूपुरी चौकालगतच्‍या रेणुका सर्व्हिस सेंटर परिसरात अल्‍पवयीन युवकाला शस्‍त्राचा धाक दाखवत मारहाण करत त्‍याच्‍याकडील सोन्‍याचे दागिने हिसकावणाऱ्या माजगावकर माळ झोपडपट्टीतील सात जणांवर शाहूपुरी पोलिस ठाण्‍यात गुन्‍हा नोंदविण्‍यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
crime
attack
Youth
robbery
district
thief
Gold jewelry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com