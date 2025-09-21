New India Literacy: समाजप्रबोधनपर ओव्यांतून ‘नवभारत साक्षरता’; प्राथमिक शिक्षिकांकडून निर्मिती; जिल्हा परिषदेसह जावळी पंचायत समितीचा उपक्रम

-संदीप गाडवे केळघर: नवभारत साक्षरता अभियानाचा प्रचार व प्रसार अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने पंचायत समिती जावळी व सातारा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने प्रेरणादायी उपक्रम राबविण्यात आला. यामध्ये तालुक्यातील चार प्राथमिक शिक्षिकांनी समाजप्रबोधनपर ओव्यांची निर्मिती केली. यातून अभियानात लोकसहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न केला असून, तो यशस्वी ठरला आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .नवभारत साक्षरता अभियानांतर्गत सर्वांना शिकण्याची संधी मिळावी. कोणीही असाक्षर राहू नये, या उद्देशाने हे अभियान संपूर्ण भारतभर राबविण्यात येत आहे. असाक्षरांचे सर्वेक्षण करून स्वयंसेवकांमार्फत त्यांना साक्षर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. वय वर्ष १५ च्या पुढे असणाऱ्या सर्वांना शिकण्याची संधी त्यामुळे मिळणार आहे..आलेवाडी शाळेच्या प्रियांका श्रीराम किरवे, मेढा शाळेच्या योगिता राजेश मापारी, मेढा शाळेच्या शिल्पा बाळासाहेब फरांदे, बिरामणेवाडी शाळेच्या अंजली शशिकांत गोडसे या प्राथमिक शिक्षिकांनी असाक्षरांच्या मनातील भावभावनांचे वर्णन ओव्यांतून केले आहे. ओवी हा काव्यप्रकार काळाच्या ओघात हळूहळू कमी व्हायला लागला आहे, तसेच ग्रामीण भागातही जाते- दळण आणि ओव्या ही पारंपरिक पद्धत केवळ लग्न समारंभाच्या विधीसाठीच वापरली जात आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा गतकाळातील स्मृतींना उजाळा म्हणून अशाप्रकारे ओवींची रचना केली आहे..उपक्रमाच्या यशात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांचे मार्गदर्शन लाभले, तसेच शिक्षणाधिकारी (योजना) शबनम मुजावर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) अनिस नायकवडी आणि गटशिक्षणाधिकारी संजय धुमाळ यांचेही सहकार्य लाभले..जावळी तालुक्याने भौगोलिक विषमतेवर मात करून सातत्याने शिष्यवृत्ती परीक्षेत यशाचे आलेख निर्माण केले आहेत. यात तालुक्यातील शिक्षक, शिक्षिकांचे योगदान मोलाचे आहे. कोणताही नवीन शैक्षणिक उपक्रम शासनाने नव्याने सुरू केला, की तो जावळी तालुक्यातील शिक्षक यशस्वी करून दाखवतात. त्यामुळे विविध शैक्षणिक उपक्रम यशस्वी करण्याचा रोल मॉडेल तालुका म्हणून निर्माण ओळख आहे. महिला शिक्षिकांनी ओव्यातून साक्षरतेचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न प्रशंसनीय व कौतुकास्पद आहे.- याशनी नागराजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.जावळी तालुका हा दुर्गम व डोंगराळ असला तरी शैक्षणिक क्षेत्रात उपक्रमशील शिक्षकांमुळे राज्यात सर्वाधिक चर्चिला जातो. जात्यावरील या ओव्यांच्या माध्यमातून साक्षरतेचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचविण्याबरोबरच लोकजागृतीही साधली गेली. हा अभिनव उपक्रम साक्षर भारताच्या वाटचालीला वेग देणारा ठरेल, यात शंका नाही.- अनिस नायकवडी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद सातारा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.