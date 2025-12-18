Satara News: झेडपी अध्यक्षांच्या बंगल्याला मिळणार झळाळी; ऐतिहासिक वास्तूची दुरुस्ती व मजबुतीकरण, दीड कोटीचा अतिरिक्त निधी

सातारा : जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया येत्या काही महिन्यांत होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवासस्थान लवकरच नव्या रूपात झळकणार आहे. ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या या वास्तूच्या दुरुस्ती व मजबुतीकरणाच्या कामाला हेरिटेज नियमावलीनुसार करण्यात येणार आहे. १९६४ मध्ये होमाई नरिमन कूपर यांच्याकडून सातारा जिल्हा परिषदेने हे निवासस्थान व संबंधित जागा खरेदी केली होती. त्यापासून जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे येथे वास्तव्य सुरू आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.या इमारतीचा सन २०१९ मध्ये वारसास्थळ जतन समितीमार्फत ‘हेरिटेज ग्रेड २-बी’मध्ये समावेश करण्यात आला. त्यामुळे इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी विशेष नियमांचे पालन आवश्यक आहे. इमारत अत्यंत जुनी असल्याने छत, भिंती, फरशी आदींची दुरुस्ती अत्यावश्यक होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी निवासस्थान व परिसराची पाहणी करून जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून सन २०२४-२५ मध्ये ५० लाख रुपयांना १७ मार्च २०२५ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली..त्यानुसार छत दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले. मात्र, उपलब्ध निधीत संपूर्ण इमारतीचे मजबुतीकरण, फरशी, लाईम प्लास्टर, शौचालये दुरुस्ती व इतर आनुषंगिक कामे पूर्ण होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अतिरिक्त निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८२ अन्वये शासनाकडून एक कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर झाला. .त्यानुसार काम केले जात आहे. दरम्यान, निवासस्थान पाहणीवेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे, कार्यकारी अभियंता मोहसीन मोदी, उपअभियंता माधव पाटील व इतर उपस्थित होते..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवासस्थानाचे काम हेरिटेज नियमावलीनुसार करण्यात येणार आहे. हे कामकाज गुणवत्तापूर्वक व गतीने दर्जेदार करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.- याशनी नागराजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.