सातारा

Satara News: झेडपी अध्यक्षांच्या बंगल्याला मिळणार झळाळी; ऐतिहासिक वास्तूची दुरुस्ती व मजबुतीकरण, दीड कोटीचा अतिरिक्त निधी

Zilla Parishad president bungalow Renovation: जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवासस्थानाच्या दुरुस्तीला मिळाला दीड कोटींचा अतिरिक्त निधी
Historic ZP president’s bungalow set to undergo renovation and strengthening work.

Historic ZP president’s bungalow set to undergo renovation and strengthening work.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया येत्या काही महिन्यांत होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवासस्थान लवकरच नव्या रूपात झळकणार आहे. ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या या वास्तूच्या दुरुस्ती व मजबुतीकरणाच्या कामाला हेरिटेज नियमावलीनुसार करण्यात येणार आहे. १९६४ मध्ये होमाई नरिमन कूपर यांच्याकडून सातारा जिल्हा परिषदेने हे निवासस्थान व संबंधित जागा खरेदी केली होती. त्यापासून जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे येथे वास्तव्य सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Satara
ZP
president
district
bungalow

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com