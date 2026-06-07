विज्ञान-तंत्र

Photos : 1000 वर्षे जुनी प्राचीन शिलालेखांची कलाकृती सापडली; काळाच्या ओघात दडलेला 7व्या- 8व्या शतकाचा इतिहास, फोटो व्हायरल

Akarsila Rock Carvings, Ancient Petroglyphs Odisha : सिमलीपालच्या घनदाट जंगलात सापडलेले अकारसिला प्राचीन शैलचित्रे हे १००० वर्ष जुने रहस्य आहे. येथे मानव-प्राणी आकृत्या, संस्कृत-ओडिया शिलालेख आणि कोणार्कपूर्व सूर्य उपासनेचे केंद्र दिसून येते.
7th-8th Century Petroglyphs Reveal Ancient Artistic Brilliance Photos Viral

7th-8th Century Petroglyphs Reveal Ancient Artistic Brilliance Photos Viral

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Akarsila ancient rock Photos : ओडिशाच्या मयूरभंज जिल्ह्यातील सिमलीपाल जंगलाच्या पायथ्याशी एक गूढ जागा आहे, जिला स्थानिक लोक 'अकारसिला' म्हणतात.

वरकरणी अतिशय सामान्य वाटणारा हा शांत आणि हिरवागार परिसर आपल्या कुशीत इतिहासाचे एक मोठे रहस्य लपवून बसला होता ज्याची आधुनिक जगाला अजिबात कल्पना नव्हती.

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Archaeological Survey of India
Archaeological Department
History
Ancient temple architecture

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