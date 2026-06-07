Photos : 1000 वर्षे जुनी प्राचीन शिलालेखांची कलाकृती सापडली; काळाच्या ओघात दडलेला 7व्या- 8व्या शतकाचा इतिहास, फोटो व्हायरल

Akarsila ancient rock Photos : ओडिशाच्या मयूरभंज जिल्ह्यातील सिमलीपाल जंगलाच्या पायथ्याशी एक गूढ जागा आहे, जिला स्थानिक लोक 'अकारसिला' म्हणतात. वरकरणी अतिशय सामान्य वाटणारा हा शांत आणि हिरवागार परिसर आपल्या कुशीत इतिहासाचे एक मोठे रहस्य लपवून बसला होता ज्याची आधुनिक जगाला अजिबात कल्पना नव्हती..पाषाणावरील नक्षीकामसंशोधकांनी जेव्हा या अकारसिला येथील एका अवाढव्य खडकाची बारकाईने तपासणी केली, तेव्हा त्यांचे डोळे चक्रावले. त्या पाषाणावर ७व्या ते ८व्या शतकातील म्हणजेच तब्बल १,००० वर्षांपूर्वीचे अप्रतिम कोरीव काम आढळले. काळाच्या थपेढ्या सोसूनही टिकून राहिलेला हा वारसा प्राचीन मानवाच्या कलागुणांची प्रचिती देतो..Vastu Tips : घरात खूप रखरख वाटते? 'या' 5 बिनकामाच्या वस्तू हिरावू शकतात तुमची शांती; खेचतात नकारात्मकता, कुटुंबात सतत वाद.प्राणी आणि मानवी आकृत्याया ऐतिहासिक पाषाणावर प्राचीन मानवाने आपल्या भावना आणि निरीक्षणे चितारली होती. खडकावर मानवाच्या विविध आकृत्यांसह त्या काळातील प्राण्यांची अतिशय सुंदर चित्रे कोरलेली आहेत. प्राचीन काळी या घनदाट जंगलात मानवाचे वास्तव्य कसे होते आणि त्यांचे निसर्गाशी काय नाते होते, याची साक्ष या आकृत्या देतात..Astrology Predictions : 100 वर्षांपूर्वीच्या 'या' 5 भविष्यवाणी ठरतायत खऱ्या, पाहा तुमच्या नशिबात काय?.ओडिया आणि संस्कृतचे गुप्त संदेशया शोधाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, या खडकावर केवळ चित्रेच नाहीत तर काही दुर्मिळ शिलालेखही आढळले आहेत. तज्ञांच्या मते, हे प्राचीन ओडिया आणि संस्कृत भाषेतील लिखित संदेश आहेत. हे शब्द इतिहासकारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून त्या काळातील समाज, भाषा आणि संस्कृतीचा विकास उलगडण्यास मदत करतात..Numerology : 'या' 4 मुलांकाच्या लोकांच्या हातात अजिबात टिकत नाही पैसा, नको तिथे अति खर्च करून गरजेच्या वेळी होतात कंगाल.सूर्य उपासनेचा प्राचीन उगमया संशोधनातून समोर आलेली सर्वात मुख्य आणि थक्क करणारी बाब म्हणजे तिथे सापडलेले धार्मिक आकृतिबंध..या पाषाणावरील चिन्हांवरून असे स्पष्ट होते की, हा परिसर प्राचीन काळी 'सूर्य उपासनेचे' मोठे केंद्र होता. प्रसिद्ध कोणार्क मंदिराच्याही कित्येक शतके आधीपासून इथे सूर्य पूजा प्रभावी होती, हे यावरून सिद्ध होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.