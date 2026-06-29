१९ वर्षांचा झाला iPhone; सुरुवातीला नव्हते व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ! जाणून घ्या Apple च्या पहिल्या स्मार्टफोनची गोष्ट...

Apple’s First Ever iPhone: आज आपल्या खिशात असलेला आयफोन हा एखाद्या पॉवरफुल कॉम्प्युटरसारखा काम करतो. पण, अॅपलच्या सर्वात पहिल्या आयफोनबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का ? १८ वर्षांपूर्वी म्हणजेच ९ जानेवारी २००७ ला अॅपलचे संस्थापक आणि सीईओ स्टीव्ह जॉब्स यांनी सॅन फ्रान्सिस्को येथील एका कार्यक्रमात जगातील पहिला आयफोन (iPhone 1st Generation) प्रेझेंट केला होता आणि २९ जून २००७ ला तो बाजारात आला होता.स्टीव्ह जॉब्स यांनी या फोनचे वर्णन 'थ्री-इन-वन' डिव्हाइस असे केले होते. यात आयपॉड (iPod), मोबाईल फोन आणि इंटरनेट कम्यूनिकेशन अशा तिन्ही गोष्टी एकत्र देण्यात आल्या होत्या. आजच्या आधुनिक आयफोनच्या तुलनेत तो कसा होता आणि त्यात काय बदल झाले हे पहा...तेव्हाचा आयफोन कसा होता ?लहान डिस्प्ले आणि डिझाईन: पहिल्या आयफोनमध्ये केवळ ३.५ इंचाचा LCD डिस्प्ले होता, ज्याला मोठे बेझल्स (बॉर्डर) आणि एक फिजिकल होम बटन होते. हा फोन चंदेरी रंगाचा आणि थोडा जाडसर होता.साधा कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी यात फक्त २ मेगापिक्सलचा रियर कॅमेरा दिला होता. विशेष म्हणजे यात फ्लॅश, झूम किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची कोणतीही सुविधा नव्हती.मर्यादित कनेक्टिव्हिटी आणि स्टोरेज: इंटरनेटसाठी यात केवळ २G (EDGE) नेटवर्कचा सपोर्ट होता. तसेच यात युजर्सना ४GB, ८GB आणि १६GB पर्यंतचे स्टोरेज पर्याय मिळायचे. फोनमध्ये १,४००mAh ची बॅटरी होती, जी ८ तास टॉकटाईम द्यायची.मोजकेच अॅप्स: पहिल्या आयफोनच्या होम स्क्रीनवर Text, Calendar, Photos, Camera, YouTube, Maps, Weather आणि Calculator सारखे मोजके अॅप्स होते. तेव्हा 'अॅप स्टोअर' किंवा 'सिरी' (Siri) सारखे फीचर्स उपलब्ध नव्हते..Mobile Keypad Unique Uses : फक्त टायपिंगसाठी नसतो मोबाईलचा कीपॅड! 99% लोकांना माहिती नाहीत सिक्रेट फीचर्स.'तेव्हा' आणि 'आता' काय बदलले ?प्रोसेसर आणि ताकद: २००७ मधील पहिल्या आयफोनमध्ये अगदी साधा सिंगल-कोर प्रोसेसर होता, जो फक्त ईमेल आणि फोन कॉल्स घेऊ शकत होता. याउलट, आजचे अपडेटेड आयफोन मल्टी-कोर प्रोसेसर आणि प्रगत एआय (AI) न्यूरल इंजिनवर चालतात. यामुळे तुम्ही फोनवर ४K व्हिडिओ एडिटिंग आणि हेवी गेम्स सहज खेळू शकता.कॅमेरा आणि फोटोग्राफी: पहिल्या आयफोनमधील २ मेगापिक्सलच्या साध्या कॅमेऱ्याच्या जागी आता आयफोन्समध्ये मल्टी-लेन्स सिस्टम (अल्ट्रा-वाइड, टेलिफोटो आणि मॅक्रो सेन्सर्स) मिळते. आजचे आयफोन ४K रेकॉर्डिंग, नाईट फोटोग्राफी आणि सिनेमाटिक मोडसह येतात, ज्याचा वापर चित्रपट बनवण्यासाठीही केला जातो..स्क्रीन आणि सुरक्षितता: ३.५ इंचाच्या त्या लहान स्क्रीनऐवजी आताच्या मॉडेल्समध्ये मोठी, बेझललेस सुपर रेटिना (OLED) स्क्रीन दिली जाते. पूर्वी सुरक्षेसाठी फक्त ४ अंकी पासकोड असायचा, पण आता सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक 'फेस आयडी' (Face ID) आणि बायोमेट्रिक्सचा वापर केला जातो.इंटरनेट आणि संवाद: पहिल्या आयफोनमध्ये युजर्सना २G इंटरनेटवर समाधान मानावे लागायचे. आताच्या आयफोनमध्ये हाय-स्पीड ५G आणि वाय-फाय ६ चा सपोर्ट मिळतो. पूर्वी फक्त एसएमएस आणि साधे कॉल्स व्हायचे, तर आता हाय-क्वालिटी व्हिडिओ कॉल्स, इमोजी आणि एआयच्या मदतीने संवाद अतिशय सोपा झाला आहे.थोडक्यात सांगायचे तर, १५-१८ वर्षांपूर्वी बोटांच्या स्पर्शाने चालणारा हा छोटा फोन जगासाठी एक मोठी क्रांती होता. आज तोच आयफोन प्रगत तंत्रज्ञान, एआय (AI) आणि दमदार फीचर्ससह जगातील सर्वात शक्तिशाली स्मार्टफोन बनला आहे..Mobile Restart : मोबाईल कधी रिस्टार्ट करावा अन् कधी नाही? आत्ताच घ्या जाणून नाहीतर फोन होऊ शकतो खराब.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.