विज्ञान-तंत्र

2G Ethanol Uses : शेतीतील कचऱ्यापासून तयार होणार नवे इंधन! 2G इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांसह कोणकोणत्या क्षेत्राला फायदा?

Environmental Benefits of 2G Ethanol : शेतीतील कचऱ्यापासून इंधन तयार होणार आहे. 2G इथेनॉलची मोठी क्रांतीविषयी जाणून घ्या
How 2G Ethanol is Produced from Agricultural Waste

How 2G Ethanol is Produced from Agricultural Waste

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

देशात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध पर्यायांचा शोध सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता शेतीतून उरणारा कचरा महत्त्वाचा ठरणार आहे.

गवत, उसाचा चोथा, मक्याची कणसे, बांबू आणि इतर कृषी अवशेषांपासून तयार होणारे २जी इथेनॉल हे भविष्यातील स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक इंधन म्हणून पुढे येत आहे.

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