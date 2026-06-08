2G Ethanol Uses : शेतीतील कचऱ्यापासून तयार होणार नवे इंधन! 2G इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांसह कोणकोणत्या क्षेत्राला फायदा?

देशात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध पर्यायांचा शोध सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता शेतीतून उरणारा कचरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. गवत, उसाचा चोथा, मक्याची कणसे, बांबू आणि इतर कृषी अवशेषांपासून तयार होणारे २जी इथेनॉल हे भविष्यातील स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक इंधन म्हणून पुढे येत आहे..2G इथेनॉल म्हणजे नेमके काय?दुसऱ्या पिढीतील किंवा 2G इथेनॉल हे जैवइंधन आहे. पारंपरिक इथेनॉल हे प्रामुख्याने ऊस किंवा धान्यांपासून तयार केले जात होते. मात्र 2G इथेनॉलमध्ये खाण्यायोग्य पिकांचा वापर न करता शेतीतील टाकाऊ अवशेषांचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे अन्नधान्यावर अतिरिक्त ताण येत नाही आणि शेतातील कचऱ्यालाही उपयोग मिळतो..Bajaj Best Mileage Bikes : मार्केटमध्ये एक दमदार बाईक! 100 कि.मी. मायलेज अन् 91 हजार किंमत, पेट्रोलचं टेन्शन दूर.तयार करण्याची प्रक्रिया कशी असते?या प्रक्रियेत सर्वप्रथम शेतीतील अवशेष गोळा करून कारखान्यात आणले जातात. त्यानंतर त्यांचे लहान तुकडे करून विशेष तांत्रिक प्रक्रियेद्वारे त्यातील तंतू मऊ केले जातात. पुढे एन्झाइम्सच्या मदतीने जटिल घटकांचे शर्करांमध्ये रूपांतर केले जाते. या शर्करांचे किण्वन करून अल्कोहोल तयार केले जाते. शेवटी शुद्धीकरण आणि ऊर्ध्वपातन प्रक्रियेनंतर उच्च दर्जाचे २जी इथेनॉल मिळते..शेतकऱ्यांसाठी ठरू शकते फायदेशीरपिकांचे अवशेष अनेकदा शेतातच जाळले जातात. यामुळे प्रदूषण वाढते आणि पर्यावरणाचे नुकसान होते. 2G इथेनॉल उद्योग वाढल्यास हा कचरा विकून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. तसेच अवशेष जाळण्याची गरज कमी होऊन वायूप्रदूषणावरही नियंत्रण मिळवता येऊ शकते..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊलभारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करतो. 2G इथेनॉलचा वापर वाढल्यास परदेशी तेलावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे. यासोबतच कार्बन उत्सर्जनातही घट होऊ शकते..वाहनांपलीकडेही मोठा उपयोग2G इथेनॉलचा वापर केवळ वाहनांसाठी मर्यादित नाही. शाश्वत विमान इंधन तयार करण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. तसेच रंग, प्लास्टिक, औषधनिर्माण आणि सौंदर्यप्रसाधन उद्योगांमध्येही तो कच्चा माल म्हणून वापरला जात आहे. भविष्यात बायोप्लास्टिक निर्मितीसाठीही 2G इथेनॉल महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. त्यामुळे शेतीतील कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करण्याचा हा मार्ग अनेक क्षेत्रांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.