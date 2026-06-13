Ebike Offer : टू-व्हीलर खरेदी करायचीये? पेट्रोल गाडीचे KM दाखवा अन् EV वर 30000 पर्यंत कॅशबॅक मिळवा, 'इथे' सुरुय भन्नाट ऑफर

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. आता अल्ट्राव्हायोलेट कंपनीने पेट्रोल बाईकधारकांसाठी एक अनोखी संधी आणली आहे. ही ऑफर पेट्रोलच्या खर्चातून तुम्हाला आझादी देणारी आहे..'किल द पेट्रोल बिल' कार्यक्रमअल्ट्राव्हायोलेटने 'किल द पेट्रोल बिल' नावाचा विशेष कार्यक्रम सुरू केला आहे. यात ग्राहकांना ३०,००० रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळू शकतो. पेट्रोल बाईक सोडून इलेक्ट्रिक बाईक घेण्यासाठी ही ऑफर प्रोत्साहन देते..किलोमीटरवर मिळणारा नफाही योजना वेगळी आहे कारण कॅशबॅक तुमच्या गेल्या दोन वर्षांच्या रायडिंगवर अवलंबून आहे. जितक्या जास्त किलोमीटर चालवले असतील तितका जास्त कॅशबॅक..जेवढ्या जास्त फेऱ्या, तेवढा जास्त नफा. रोज रस्त्यावर असणाऱ्या रायडर्ससाठी ही ऑफर खूप फायद्याची ठरेल..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.६० हजार किमी चालवले? तर २४ हजार रुपयेउदाहरण घ्या की जर तुम्ही गेल्या दोन वर्षांत ६०,००० किलोमीटर प्रवास केला असेल तर तुम्हाला २४,००० रुपयपर्यंत कॅशबॅक मिळू शकतो. जास्त राईड म्हणजे जास्त बचत.३० जूनपर्यंत संधीही आकर्षक ऑफर फक्त ३० जूनपर्यंत वैध आहे. फक्त अल्ट्राव्हायोलेट F77 किंवा X47 मॉडेल खरेदी करणाऱ्यांनाच ही सुविधा मिळेल. कमाल कॅशबॅक ३०,००० रुपये इतका आहे..Simcard Safety : मोबाईलचं नेटवर्क अचानक गायब होतंय का? हॅक झालेलं असू शकतंय तुमचं सिमकार्ड, 'या' ट्रिकने लगेच करा चेक.दरमहा हजारोंची बचतइलेक्ट्रिक बाईक घेतल्यावर इंधन खर्चात दर महिन्याला ३,००० ते ५,००० रुपये वाचू शकतात. पेट्रोलच्या वाढत्या किमती आणि कमी देखभालीमुळे ही बचत आणखी मोठी होते. कंपनी म्हणते, आता पेट्रोलला रोज पैसे खर्च करायचचा त्रास संपवा..iPhone 17 Pro Max मिळतोय सगळ्यांत मोठा डिस्काउंट; ऑफर सुरू होताच खरेदीसाठी गर्दी, कुठून घ्याल? पाहा एका क्लिकवर.F77 आणि X47 च्या किमतीअल्ट्राव्हायोलेट F77 ची सुरुवातीची किंमत ३.०९ लाख रुपये आहे. तर X47 क्रॉसओवरची किंमत २.४९ लाख रुपयांपासून सुरू होते. दोन्ही मॉडेल्स पोवेफुल आणि आकर्षक डिझाइनमध्ये उपलब्ध आहेत..ही ऑफर इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्यासाठी एक उत्तम संधी आहे. पेट्रोलच्या भडकत्या किमतींची चिंता दूर करण्याची आणि पर्यावरण सांभाळण्याची वेळ आली आहे. जास्त माहितीसाठी अल्ट्राव्हायोलेट शोरूम किंवा वेबसाइटला भेट द्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.