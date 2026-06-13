विज्ञान-तंत्र

Ebike Offer : टू-व्हीलर खरेदी करायचीये? पेट्रोल गाडीचे KM दाखवा अन् EV वर 30000 पर्यंत कॅशबॅक मिळवा, 'इथे' सुरुय भन्नाट ऑफर

How to get Up to ₹30,000 Cashback on Ultraviolette F77 and X47 : जितके जास्त किलोमीटर गाडी चालवाल तितके जास्त पैसे तुम्हाला मिळतील. इलेक्ट्रिक बाईकची धमाकेदार ऑफर काय आहे जाणून घ्या
Ultraviolette F77 and X47 electric motorcycles with attractive "Kill The Petrol Bill" cashback offer up to ₹30,000 based on your previous petrol bike riding distance.

Ultraviolette F77 and X47 electric motorcycles with attractive "Kill The Petrol Bill" cashback offer up to ₹30,000 based on your previous petrol bike riding distance.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. आता अल्ट्राव्हायोलेट कंपनीने पेट्रोल बाईकधारकांसाठी एक अनोखी संधी आणली आहे. ही ऑफर पेट्रोलच्या खर्चातून तुम्हाला आझादी देणारी आहे.

Loading content, please wait...
Bike
petrol
Discount
Discount Offer
Cashback
electric bike
petrol and diesel
petrol diesel price hike today
Ebikes
Petrol and Diesel Price Hike
petrol price news
petrol and diesel rates