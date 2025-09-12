धोकादायक ट्रेंड! सोशल मीडिया गाजणाऱ्या '3D स्टाईल' फोटोमुळे पर्सनल डेटा चोरीला

आजकाल सोशल मीडियावर एआय अॅप्सचा वापर करून स्वतःचे फोटो किंवा व्हिडिओ तयार करण्याचा ट्रेंड जोरात सुरू आहे. विशेषत: घिबली, '3D स्टाईल' फोटो इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, WhatsApp यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. पण हा आकर्षक ट्रेंड तुमच्या प्रायव्हसीसाठी धोकादायक ठरू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, अशा फोटोंमुळे तुमची वैयक्तिक माहिती आणि बँक खात्यापर्यंतची सर्व माहिती हॅकर्सपर्यंत पोहचू शकते .तुम्ही हे ट्रेण्ड फॉलो करत असाल तर कोणते धोके असू शकतात.1 बँक खात्याला धोकाफेस रिकग्निशन, थर्ड पार्टी अॅक्सेस किंवा लोकेशन डेटा याआधारे तुमची फसवणूक होऊ शकते. तुमच्या बँक खात्यापर्यंत हॅकर्स पोहोचू शकतात. त्यामुळे बँकिंगसाठी लागणारा संवेदनशील डेटा लीक होण्याचा धोका असू शकतो..2 डेटा चोरी व थर्ड-पार्टी शेअरिंगमोफत AI टूल्स अनेकदा तुमचा डेटा स्टोअर करतात. त्यामुळे तो डेटा तो कोणी तिसऱ्या व्यक्तीला शेअर करण्याची शक्यता असते. यामध्ये तुमचे मेसेज, कॉल लॉग्स, लोकेशन आणि ओटीपीसारखी महत्वाची माहिती हॅक होऊ शकते..3 फेस रिकग्निशनमुळे बायोमेट्रिक डेटा चोरीAI फोटोद्वारे तुम्ही स्वतःच तुमचा चेहरा स्कॅन करून बायोमेट्रिक डेटा शेअर करता. त्यामुळे फसवणूक करणारे तुमची वैयक्तिक माहिती आणि आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण मिळवू शकतात. .सोशल मीडियावर AI फोटोचा ट्रेंड आकर्षक दिसत असला तरी त्यामागचे धोके नक्की लक्षात घ्या. गिबली असो किंवा 3D फोटो असो, असे फोटो तयार करणं शक्यतो टाळा. तुमचे फोटो शेअर करण्याआधी दोनदा विचार करणे गरजेचे आहे..FAQs.घिबली आणि 3D AI फोटो म्हणजे काय?हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल्सद्वारे तयार केलेले विशेष स्टाईलचे फोटो आहेत.. AI फोटोमुळे बँक खात्याला धोका कसा निर्माण होतो?फेस रिकग्निशन, लोकेशन आणि थर्ड पार्टी अॅक्सेसमुळे हॅकर्सना बँक अकाऊंटपर्यंत पोहोचणं सोपं होतं.. मोफत AI टूल्स का धोकादायक आहेत?कारण ते तुमचा डेटा स्टोअर करून तिसऱ्या पक्षासोबत शेअर करू शकतात..फेस रिकग्निशन डेटा चोरी म्हणजे काय?फोटो वापरताना तुमचा चेहरा स्कॅन होतो आणि त्यामुळे बायोमेट्रिक डेटा चोरी होऊ शकतो..3D Photo Prompt : फ्रीमध्ये तुमचे '3D स्टाईल' (थ्री डी) फोटो बनवा, एका क्लिकवर...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.