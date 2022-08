अनेक रिसर्चमधून धक्कादाक माहिती समोर येत असते. अशातच एका रिसर्चमधून आश्चर्यकारक माहिती समोर आली आहे. आम्ही तुम्हाला म्हटले की ट्रॅफीक मुळे तुमच्या मुलांची स्मरणशक्ती कमी होऊ शकते तर तुम्ही काय म्हणाल? नक्कीच तुम्हाला हे खरं वाटणार नाही पण हे खरंय. नुकत्याच एका रिसर्चमधून ही बाब समोर आली आहे

या रिसर्चच्या मते, जास्त ट्रॅफीकमुळे मुलांची स्मरणशक्ती कमी होते आणि त्यांचा मेंदूचा विकासही होत नाही. स्पेन (Spain)च्या बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थनी बार्सिलोनाच्या 38 शाळेच्या मुलांवर रिसर्च केलाय. सध्या हा रिसर्च चर्चेचा विषय ठरलाय. (a spain research said noise pollution or traffic noise affected on childrens memory and brain)

या रिसर्च मध्ये म्हटले, ट्रॅफिकमध्ये वाजणारे हॉर्न, गाड्यांचा आवाज मुलांच्या स्मरणशक्ती कमकुवत करतात. बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थनी 7 ते 10 वर्षापर्यंतच्या 2680मुलांवर रिसर्च केला.

या रिसर्चमध्ये असे समोर आले की बाहेरचा आवाजाची पातळी ५ डेसिबलपण वाढत असेल तर मुलांची स्मरणशक्तीची क्षमता 11.5% नी कमी होते. एवढचं काय तर आवाजाची पातळी अधिक वाढली तर मेंदू सुद्धा विकास करणे थांबविते.

रिसर्चमध्ये असेही समोर आले आहे की जास्त ट्रॅफीकमुळे मुलांच्या मेंदूचा विकास होत नसल्याने त्यांचं अभ्यासात मन लागत नाही. आणि त्यांची स्मरणशक्ती कमी होते. यामुळे याचा परिणाम मुलांच्या अभ्यासावर होतो. यामुळे मुलांच्या भविष्याचा विचार केला तर शाळा या ट्रॅफीकपासून दुर असणे आवश्यक आहे.