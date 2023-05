Aeroplane Mileage : एक लीटरमध्ये किती किमी उडतं विमान? इतकं असतं प्लेनचं मायलेज

Aeroplane Mileage : दरदिवशी लाखो लोक विमानाने प्रवास करतात. यात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा असते. गेल्या काही महिन्यांपासून इंधन दरातीत सातत्याने होणाऱ्या वाढीचा फटका विमानप्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर बसत आहे. कारण विमानाला सर्वाधिक इंधन लागतं पण तुम्हाला माहिती आहे का प्लेनचं मायलेज किती असतं? आज आपण त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया (Aeroplane Mileage calculation How many km an airplane fly in one Litre)

बोइंग 747 विमान एका सेकंदात चार लीटर इंधन खर्च करते. म्हणजे एका मिनिटांमध्ये 240 लीटर इंधन खर्च करते. एका लीटर इंधनात विमान फक्त 0.8 किमी उडू शकतं. म्हणजेच एका लीटरमध्ये जवळपास 12 लीटर फ्यूल खर्च करू शकतं.

विमान एका तासात 900 किमीचं अंतर पार करतं म्हणजे या एका तासात 14 हजार 400 लीटर इंधन खर्च करते.

त्यामुळेच एकंदरीत विमानाला लागणारा खर्च आणि त्यावर होणारा नफा बघूनच विमानाची तिकीटची किंमत ठरवली जाते. आपण अनेकदा म्हणतो की विमानाची तिकीटे किती महाग असतात पण त्यामागे लागणारा खर्च किती असतो याची कल्पनाही आपल्याला नसते.