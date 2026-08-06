Agni 4 missile: 'डीआरडीओ'कडून 'अग्नी-4' ची यशस्वी चाचणी, तब्बल चार हजार किलोमीटरपर्यंतचे लक्ष्य भेदणार!

Agni 4 IRBM Chandipur Odisha: भारताने ओडिशाच्या चांदीपूर येथे जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या मध्यम पल्ल्याच्या 'अग्नी- 4' या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची रात्रीच्या वेळी यशस्वी चाचणी घेतली आहे. लष्कराच्या स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांडच्या अंतर्गत झालेल्या या 'युजर ट्रायल'ने सर्व तांत्रिक निकष यशस्वीपणे पूर्ण केले आहेत. .हे क्षेपणास्त्र चार हजार किलोमीटर अंतरावरील शत्रूचे ठिकाण उद्ध्वस्त करण्याची मारक क्षमता असलेले आहे. या यशामुळे भारताच्या सामरिक प्रतिकार क्षमतेला आणखी मोठे बळ मिळाले आहे. ओडिशाच्या चांदीपूर किनाऱ्यावर बुधवारी रात्री या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी झाली..Pune civic roads issue: पुण्यात खड्ड्यांचा मारा कायम; महापौरांचा ‘यंदा खड्डे कमी’ दावा, स्थायी समिती अध्यक्षांनी शहरात भरपूर खड्डे असल्याचे मान्य.भारताने या माध्यमातून आपल्या सामरिक ताकदीचा संदेश देत शत्रूंच्या गोटात खळबळ उडवून दिलीय. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांडच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या चाचणीदरम्यान क्षेपणास्त्राने आपले सर्व तांत्रिक आणि कार्यात्मक निकष शंभर टक्के अचूकतेने साध्य केले. डोळ्याची पापणी लवते न लवते तोच चार हजार किलोमीटर दूर असलेल्या लक्ष्याचा अचूक वेध घेण्याची या क्षेपणास्त्राची क्षमता आहे..Pune Road Safety: राजाबहादूर मील रस्त्यावर बिल्डरची मुजोरी कायम; चिखलामुळे अपघात, महापालिकेचा दंड व काम थांबवण्याचा इशारा.चार हजार किलोमीटरच्या मारक क्षमतेचा थेट अर्थ असा आहे की, भारत आता संपूर्ण दक्षिण आशियासह चीनच्या अतिदुर्गम भागांपर्यंत अचूक निशाणा साधू शकतो. 'क्विक रिस्पॉन्स टाईम' हे या क्षेपणास्त्राचे आणखी एक मोठे वैशिष्ट्य आहे. घन इंधनाचा वापर होत असल्यामुळे हे क्षेपणास्त्र अत्यंत कमी वेळेत तयार करून मोबाईल लाँचरवरून डागता येते, म्हणजेच आणीबाणीच्या परिस्थितीत शत्रूला सावरण्याची कोणतीही संधी मिळणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.