विज्ञान-तंत्र

Agni 4 missile: 'डीआरडीओ'कडून 'अग्नी-4' ची यशस्वी चाचणी, तब्बल चार हजार किलोमीटरपर्यंतचे लक्ष्य भेदणार!

Agni 4 missile test night launch: या यशामुळे भारताच्या सामरिक प्रतिकार क्षमतेला आणखी मोठे बळ मिळाले आहे. ओडिशाच्या चांदीपूर किनाऱ्यावर बुधवारी रात्री या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी झाली.
ballistic missile

ballistic missile

esakal

संतोष कानडे
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Agni 4 IRBM Chandipur Odisha: भारताने ओडिशाच्या चांदीपूर येथे जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या मध्यम पल्ल्याच्या 'अग्नी- 4' या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची रात्रीच्या वेळी यशस्वी चाचणी घेतली आहे. लष्कराच्या स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांडच्या अंतर्गत झालेल्या या 'युजर ट्रायल'ने सर्व तांत्रिक निकष यशस्वीपणे पूर्ण केले आहेत.

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