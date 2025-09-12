Mars : मंगळावर जीवसृष्टीचे पक्के पुरावे! संशोधनातून समोर आली आश्चर्यकारक माहिती, तुम्हीही वाचा

नासाच्या पर्सिव्हरन्स रोव्हरने मंगळावर जीवसृष्टीच्या संभाव्य जैविक खुणा असलेले खडक नमुने शोधले.आग्र्यात जन्मलेले भूवैज्ञानिक संजीव गुप्ता यांनी या शोधात मोलाची भूमिका बजावली.मंगळ नमुना परत आणण्याची मोहीम लांबणीवर असली तरी भविष्यातील संशोधनासाठी आशा कायम आहे..मंगळ ग्रहावर जीवसृष्टीचे पुरावे सापडले असून यामुळे विश्वात आपण एकटे आहोत का या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्याच्या दिशेने मानवजात एक पाऊल पुढे गेली आहे. नासाच्या पर्सिव्हरन्स रोव्हरने नुकतेच एका खडकाचे नमुने गोळा केले ज्यात सूक्ष्मजीवांच्या संभाव्य जैविक खुणा आढळल्या आहेत. या ऐतिहासिक शोधात आग्र्यात जन्मलेल्या भूवैज्ञानिक प्राध्यापक संजीव गुप्ता यांचा मोलाचा वाटा आहे. लंडनमधील इम्पीरियल कॉलेजच्या भूविज्ञान विभागात कार्यरत असलेल्या गुप्ता यांनी मंगळावरील जीवसृष्टीच्या शोधासाठी गेली दहा वर्षे आपले करिअर झोकून दिले आहे..आग्र्यात जन्मलेले गुप्ता वयाच्या सहाव्या वर्षी कुटुंबासह ब्रिटनला स्थलांतरित झाले. वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून भूविज्ञान शाखेत शिक्षण घेतले. “माझ्या वडिलांना मला डॉक्टर व्हायचे होते पण मला भूविज्ञानाची आवड होती,” असे गुप्ता यांनी सांगितले. 2012 पासून ते नासाच्या क्युरिऑसिटी रोव्हरसोबत काम करत असून 2020 मध्ये पर्सिव्हरन्स मोहिमेतही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली..iPhone Air : भारतीय भिडूने बनवला कागदासारखा पातळ iPhone Air, कोण आहे अबिदुर चौधरी?.चेयावा फॉल्स नावाच्या खडकात सापडलेल्या नमुन्यांमध्ये जैविक उत्पत्तीचे संकेत मिळाले ज्यामुळे वैज्ञानिक जगतात खळबळ उडाली आहे. पर्सिव्हरन्सने 2021 पासून मंगळावर संचार करत नमुने गोळा केले. यातील एका नमुन्यात ऑर्गेनिक रेणू आणि रेडॉक्स रासायनिक प्रक्रियेचे पुरावे आढळले, जे सूक्ष्मजीवांसाठी अनुकूल वातावरण दर्शवतात. “हे थेट जीवसृष्टीचे पुरावे नाहीत पण यामुळे मंगळावर पूर्वी जीवसृष्टी असण्याची शक्यता वाढली आहे,” असे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले..सुरू होतोय Instamart Quick India Movement सेल; चक्क 90% पर्यंत डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.हे नमुने पृथ्वीवर आणण्यासाठी नासाची मंगळ नमुना परत आणण्याची मोहीम सध्या आर्थिक आणि राजकीय अडचणींमुळे लांबणीवर पडली आहे. तरीही भारत आणि चीनच्या मंगळ मोहिमांमुळे येत्या दशकात ही मोहीम यशस्वी होण्याची आशा आहे. गुप्ता आता रोझालिन्ड फ्रँकलिन एक्सोमार्स रोव्हर मोहिमेकडे वळले असून मंगळाच्या पृष्ठभागाखाली प्राचीन जीवसृष्टीचे पुरावे शोधण्याचे त्यांचे स्वप्न कायम आहे. त्यांच्या या योगदानाने भारताचे नाव अंतराळ संशोधनात अभिमानाने घेतले जात आहे..FAQs What did NASA’s Perseverance Rover discover on Mars?नासाच्या पर्सिव्हरन्स रोव्हरने मंगळावर काय शोधले?पर्सिव्हरन्स रोव्हरने चेयावा फॉल्स नावाच्या खडकात सूक्ष्मजीवांच्या संभाव्य जैविक खुणा असलेले नमुने शोधले.Who is Sanjeev Gupta, and what is his role in the discovery?संजीव गुप्ता कोण आहेत आणि त्यांची शोधातील भूमिका काय आहे?संजीव गुप्ता हे आग्र्यात जन्मलेले भूवैज्ञानिक असून, त्यांनी मंगळावरील खडकांचे विश्लेषण करून जैविक खुणांचा शोध घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.What are biosignatures, and why are they important?जैविक खुणा म्हणजे काय आणि त्या महत्त्वाच्या का आहेत?जैविक खुणा म्हणजे जीवसृष्टीच्या संभाव्य अस्तित्वाचे संकेत, जे मंगळावर पूर्वी जीवसृष्टी होती का हे समजण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.When will the Martian samples be brought back to Earth?मंगळावरील नमुने पृथ्वीवर कधी आणले जातील?नमुने पृथ्वीवर आणण्यासाठी किमान एक दशक लागेल, कारण मोहीम सध्या आर्थिक आणि राजकीय अडचणींमुळे थांबली आहे.What is the next step in NASA’s Mars exploration?नासाच्या मंगळ संशोधनातील पुढील पाऊल काय आहे?रोझालिन्ड फ्रँकलिन एक्सोमार्स रोव्हर मोहीम मंगळाच्या पृष्ठभागाखाली प्राचीन जीवसृष्टीचे पुरावे शोधेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.