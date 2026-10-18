Airtel ने लाँच केले 3 नवीन Voice-Only प्लॅन्स!फक्त 185 रुपयांपासून किमती सुरू; कॉलिंगसोबत मिळणार 300 SMS...

Airtel New Calling-Only Recharge: जर तुम्हाला तुमच्या किंवा घरातील आई-वडिलांच्या मोबाईल सिमवर फक्त कॉलिंगसाठी रिचार्ज करायचा असेल, तर डेटा असलेला महागडा प्लॅन घेणे बंधनकारक होते. याचा अर्थ असा की, इंटरनेट वापरत नसतानाही युजर्सना नको असलेल्या डेटाचे पैसे मोजावे लागत होते. पण, आता ही अडचण दूर झाली आहे.भारतीय दूरसंवाद नियामक प्राधिकरणाचे (TRAI) नियम लक्षात घेता, आता सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना युजर्ससाठी 'Voice-Only' (केवळ कॉलिंग) प्लॅन्स उपलब्ध करून देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच, ग्राहकांना किमान 30 दिवसांच्या वैधतेचा (Validity) पर्याय मिळणेही आवश्यक आहे. या नियमांच्या पार्श्वभूमीवर, एअरटेलने (Airtel) आपल्या ग्राहकांसाठी 3 नवीन आकर्षक व्हॉईस-ओनली प्लॅन्स सादर केले आहेत. या नवीन प्लॅन्सची सुरुवातीची किंमत 185 रुपयांपासून सुरू होते. ज्या युजर्सना इंटरनेटची गरज नसते आणि केवळ कॉलिंग करायचे असते, त्यांच्यासाठी हे प्लॅन्स अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहेत..एअरटेलचा 185 रुपयांचा प्लॅनकमी बजेटमध्ये फक्त कॉलिंगचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या युजर्ससाठी एअरटेलचा 185 रुपयांचा प्लॅन एक चांगला पर्याय आहे. या प्लॅनची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत-कॉलिंग: सर्व्हरवर अनलिमिटेड लोकल, एसटीडी (STD) आणि रोमिंग कॉलिंगची सुविधा.एसएमएस: मेसेज पाठवण्यासाठी एकूण 300 SMS ची सुविधा दिली जाते.वैधता: या प्लॅनची एकूण वैधता 28 दिवसांची असते.अतिरिक्त लाभ: यामध्ये युजर्सना फ्री हॅलो ट्यून (Hello Tune) सेट करण्याची सुविधा देखील मिळते..Vivo Smartphone: 10,000mAh बॅटरी आणि 1.5K AMOLED डिस्प्लेसह येतोय Vivo S2 FE 5G; पाहा दमदार फीचर्स अन् किंमत... .एअरटेलचा 203 रुपयांचा प्लॅनजर तुम्हाला 28 दिवसांऐवजी संपूर्ण 30 दिवसांच्या वैधतेचा प्लॅन हवा असेल, तर तुम्ही एअरटेलच्या 203 रुपयांच्या प्लॅनची निवड करू शकता. या प्लॅनची खासियत अशी आहे की-185 रुपयांच्या प्लॅनच्या तुलनेत केवळ 18 रुपये जास्त खर्च करून तुम्हाला थेट 30 दिवसांची वैधता मिळते.यामध्ये देखील अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि 300 SMS ची सुविधा समाविष्ट आहे.ज्यांना दर महिन्याला वारंवार रिचार्ज करण्याच्या कटकटीपासून लांब राहायचे आहे, त्यांच्यासाठी हा प्लॅन योग्य आहे..एअरटेलचा 206 रुपयांचा प्लॅनज्या मोबाईल युजर्सना अजिबात डेटाची गरज नाही, त्यांच्यासाठी एअरटेलने 206 रुपयांचा आणखी एक नवीन प्लॅन बाजारात आणला आहे.या प्लॅनमध्ये युजर्सना अनलिमिटेड लोकल, एसटीडी आणि रोमिंग कॉलिंगचा फायदा मिळतो.कॉलिंगसोबतच यात 300 SMS देखील दिले जातात.या प्लॅनची वैधता संपूर्ण एक महिन्याची आहे. ज्यांचा फोन प्रामुख्याने फक्त संपर्कात राहण्यासाठी आणि कॉलिंगसाठी वापरला जातो, त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय ठरत आहे..हे प्लॅन्स कोणासाठी आहेत सर्वात फायदेशीर?जर तुमच्या फोनमध्ये इंटरनेटचा वापर होत नसेल किंवा घरातील ज्येष्ठ सदस्यांच्या किंवा आई-वडिलांच्या नंबरवर फक्त कॉलिंगचीच आवश्यकता असेल, तर हे नवीन Voice-Only प्लॅन्स तुमचा मासिक खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी करू शकतात. यामुळे तुम्हाला आता फक्त डेटासाठी जास्त पैसे खर्च करण्याची गरज उरणार नाही. रिचार्ज करण्यापूर्वी तुमच्या भागातील एअरटेलच्या अधिकृत अॅप किंवा वेबसाइटवरून प्लॅनचे सर्व नियम नक्की तपासून घ्या..Jio की Starlink? भारतात सॅटेलाइट इंटरनेटसाठी कोणाचे पारडे जड; कोणता रिचार्ज प्लॅन असणार स्वस्त? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.