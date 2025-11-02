विज्ञान-तंत्र

इतक्या स्वस्तात Iphone 16 खरेदी करण्याची संधी परत मिळणार नाही, अ‍ॅमेझॉनवर सुरु आहे जबरदस्त ऑफर...

iPhone 16 Offer on Amazon : सप्टेंबर महिन्यात अ‍ॅपलने त्यांचा आयफोन १७ लाँच केला आहे. त्यामुळे आयफोन १६ च्या किंमती कमी झाल्या आहेत. त्यानंतर आता आयफोन १६ वर एक जबरदस्त ऑफर सुरु आहे.
iPhone 16 Offer on Amazon

iPhone 16 Offer on Amazon

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

तुम्ही जर ऑयफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण आयफोन १६ वर सध्या एक जबरदस्त ऑफर सुरु आहे. अॅमेझॉन या ऑनलाईन शॉपिंग साईटवर ही ऑफर सुरु असून यात तुम्हाला ६२ हजारांपर्यंत आयफोन मिळू शकतो. अर्थात ही ऑफर बॅंक डिस्काऊंट आणि एक्सचेंज पर्यायासह उपलब्ध आहे.

Loading content, please wait...
iphone
Apple iphone

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com