तुम्ही जर ऑयफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण आयफोन १६ वर सध्या एक जबरदस्त ऑफर सुरु आहे. अॅमेझॉन या ऑनलाईन शॉपिंग साईटवर ही ऑफर सुरु असून यात तुम्हाला ६२ हजारांपर्यंत आयफोन मिळू शकतो. अर्थात ही ऑफर बॅंक डिस्काऊंट आणि एक्सचेंज पर्यायासह उपलब्ध आहे. .खरं तर सप्टेंबर महिन्यात अॅपलने त्यांचा आयफोन १७ लाँच केला आहे. त्यामुळे आयफोन १६ च्या किंमती कमी झाल्या आहेत. अशातच अॅमेझॉवर आयफोन १६ साठी सामान्यांना परवडणारी ऑफर सुरु आहे. त्यानुसार, १२८ जीबी स्टोरेज असलेला आयफोन १६ खास सवलतीसह उपलब्ध आहे. या फोनमध्ये A18 चिप, अॅडव्हान्स्ड कॅमेरा कंट्रोल बटण, ५जी सपोर्ट आणि उत्तम बॅटरी लाईफसारखी वैशिष्ट्ये आहेत..iPhone Discount : बंपर ऑफर! iPhone 16 Plus वर चक्क 25 हजारचा डिस्काउंट, खरेदी करण्यासाठी लागल्या रांगा, 'या' ठिकाणी सुरुय जबरदस्त ऑफर.या फोनची मूळ किंमत ७९ हजार ९०० रुपये इतकी आहे. पण बँक डिस्काउंट आणि एक्सचेंज पर्यायांसह ही किंमत ६२,९९० रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मते २०२५ या वर्षातली ही सर्वात जबरदस्त ऑफर आहे. अमेझॉनवर आयफोन १६ चा ब्लॅक व्हेरिएंटही उपलब्ध आहे. हा ६६ हजार ९०० रुपयांत मिळू शकतो. यात तुम्हाला १६ टक्क्यांपर्यंत सूट मिळते आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ही ऑफर मर्यादित काळासाठी आहे..iPhone 16 Pro ची किंमत अचानक कोसळली; मिळतोय चक्क 50 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट, खरेदीसाठी ग्राहकांची रांग, इथे सुरुय ऑफर...आयफोन १६ ची प्रमुख वैशिष्ट्येअॅपल आयफोन १६ मध्ये ६.१-इंचचा सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले आहे. तसेच A18 बायोनिक चिपसेट आणि ६ जीबी रॅमसह ५१२ जीबीपर्यंत स्टोरेज उपलब्ध आहे. याशिवाय रियर कॅमेरा सेटअप आहे. यापैकी प्रायमरी कॅमेरा ४८ मेगापिक्सलचा आणि सेकंडरी कॅमेरा १२ मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-वाइडसह आहे. तसेच व्हिडिओ कॉल आणि सेल्फीसाठी १२ मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेराही देण्यात आला आहे. तसेच यात अॅपल इंटेलिजन्स (AI) ही आहे.