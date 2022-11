Mobile Technology : फोन हरवल्यावर लगेच मिळणार परत; फोन ऑफ झाल्यावरही मिळणार लाइव्ह लोकेशन

Android phone trackr : अँड्रॉईड फोन चोरीला गेल्यावर तो परत मिळेल याची अपेक्षाच आपण सोडून देतो. कारण चोरी करणारा व्यक्ती फोन चोरल्यावर लगेचच स्वीच ऑफ करतो. त्यामूळे तो सापडत नाही. तूमचाही फोन हरवला असेल तर आधी पोलिसात तक्रार करावी लागते. पून्हा कागदपत्रे आणि पोलिस स्टेशनच्या फेऱ्या माराव्या लागतात.

हेही वाचा: 'Technology'ने ओळख बनवल्यास 'Mobile Apps' मिळवून देतील 20 लाखांपर्यंत पगार

फोन शोधण्यासाठी तूम्हाला गुगलचेच फीचर ‘फाइंड माय फोन’ची मदत घेऊ शकता. पण, आम्ही तुम्हाला एका थर्ड पार्टी अॅपबद्दल सांगत आहोत. याच्या मदतीने स्वीच ऑफ केल्यानंतरही फोन ट्रॅक करता येतो.

हेही वाचा: Headphone Technology : 50 तासांचा बॅटरी बॅकअप असलेला पहिला वायरलेस हेडफोन अवघ्या 1,499 रुपयात

स्मार्टफोनचा वापर करणाऱ्यांची संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. स्मार्टफोनशिवाय आपली अनेक कामे थांबतात. स्मार्टफोन हरवला की समस्या येते. पण, चोरीला गेलेला फोन तुम्ही सहजपणे ट्रॅक करू शकता. फोन स्वीच ऑफ केल्यानंतर त्याचा माग काढण्यात खूप अडचणी येतात. पण, तुम्ही फोन बंद केल्यानंतरही तो ट्रॅक करता येतो. यासाठी तुम्हाला अँड्रॉइड अॅपची मदत घ्यावी लागेल.

हेही वाचा: Portronics Technology : Portronics चा 10 मिनिटांच्या चार्जिंगवर 33 तासांसाठी चालणारा नेकबँड भारतात लाँच

अनेक केसेसमध्ये पोलिस फोन ट्रॅक करून योग्य व्यक्तीकडे सोपवतात. पण या प्रक्रीयेला वेळ लागतो. त्यामूळे सुरक्षा काही टिप्स वापरून तुम्ही तुमचा स्वत:च शोधून काढू शकता. यासाठी अनेक अॅप्स सहज उपलब्ध होतील.

हेही वाचा: Technology : करा फक्त २२५ रुपयांचा रिचार्ज आणि आयुष्यभर मिळवा कॉलिंगची सुविधा

गुगलवर ट्रॅक इट इव्हन इफ इट इज ऑफ (Track it EVEN if it is off) हे अॅप उपलब्ध आहेत. अँड्रॉईड युजर्स ते गुगल प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड करू शकतात. हे हॅमर सिक्युरिटीला सपोर्ट करते. ते वापरायलाही अधिक सोपे असते.

हेही वाचा: Technology : ॲपल कंपनीचं न्यु जनरेशन भारतात लॉन्च; किंमत ऐकून आश्चर्य वाटेल

अॅप डाउनलोड केल्यानंतर, ते ओपन करण्यासाठी सेटींगमध्ये जाऊन परमिशन घ्यावी लागते. यात डमी स्विच ऑफ आणि फ्लाइट मोडची सुविधा देखील आहे. यामुळे फोन स्वीच ऑफ केल्यानंतरही तो पूर्णपणे स्वीच ऑफ होत नाही. तर चोराला फोन बंद झाल्याचे जाणवते.

हेही वाचा: Technology ; iPhone 14 Discount : भन्नाट ऑफर ! आयफोनवर मिळवा बंपर डिस्काउंट

लोकेशन ओळखले जाईल

हे ऍप चोरी झालेल्या फोनचे लोकेशन, सेल्फी आणि ज्या व्यक्तीच्या हातात फोन आहे त्याचे इतर डिटेल्सही तूम्हाला इमरजेंसी नंबरवर पाठवते. हे अॅप फोनचे लाईव्ह लोकेशनही पाठवत राहते. हे ट्रॅक करणे खूप सोपे करते.

हेही वाचा: Technology : इतरांच्या आधी मोबाईलवर नवीन गेम खेळण्यासाठी प्ले स्टोअरवर सेटिंग कशी कराल?

तुम्हीही अँड्रॉइड फोन वापरत असाल तर हे तुमच्यासाठी खूप युजफूल अॅप आहे. गुगल प्ले स्टोअरवरही याला चांगले रेटिंग देण्यात आले आहे. फोन चोरीला गेल्यास हे तुम्हाला खूप मदत करेल.त्यामूळे आजच हे अॅप डाऊनलोड करा.