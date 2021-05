'Technology'ने ओळख बनवल्यास 'Mobile Apps' मिळवून देतील 20 लाखांपर्यंत पगार

By

सातारा : आजकाल कोणतीही वस्तू विकत घ्यायची आहे, गाणी ऐकायची आहेत, वृत्तपत्रे वाचायची आहेत, गेम्स खेळायचे आहेत किंवा कोणाकडे पैसे पाठवायचे आहेत, तर ही सर्व कामे आता स्मार्टफोनवरून (mobile app) केली जातात. परंतु, आपण कधी विचार केला का? की, कोणाच्या मदतीने आपण ही सर्व कामे करू शकतो? तर, ही कामे आपण मोबाइलमध्ये असलेल्या अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे करत असतो. आज गाणी ऐकण्यापासून ते पैसे पाठविणे आणि वस्तू खरेदी करण्यापर्यंत आपल्याकडे विविध अॅप्स आहेत. जरी कोरोना संसर्ग (coronavirus) आणि लसीकरणाच्या (vaccination) अचूक माहितीसाठी आरोग्य सेतूच्या (aarogya setu) माध्यमातून आपण घरबसल्या माहितीही मिळवू शकतो. त्याचप्रमाणे आज मुलांचा शाळेचा क्लास घ्यायचा असेल अथवा घरगुती वस्तू मिळवायची असेल, तर ही सर्व कामेही मोबाइल अ‍ॅपद्वारे अतिशय सहजपणे केली जाताहेत. (Lots Of Job Opportunities For Students In Technology Business)

एका अंदाजानुसार, 2025 पर्यंत मोबाइल अॅप्सची बाजारपेठ सुमारे 1 हजार अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढेल, तर दुसर्‍या सर्वेक्षणानुसार 2030 पर्यंत 50 टक्के लोक शॉपिंगसाठी मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनचा वापर करतील. दरम्यान, सरकारने बहुतेक कामे ऑनलाइन करण्याच्या भरवशाने येत्या काही वर्षांत तरुणांसाठी करिअरची शक्यता अधिक वेगाने वाढविली आहे.

आकर्षक कमाईच्या संधी

स्मार्टफोनची कमी किंमत, परवडणार्‍या दराने इंटरनेट सेवांची उपलब्धता आणि कोरोना साथीच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे आपण सर्वजण मोबाईलवर अवलंबून राहत आहे. यामुळे अ‍ॅप्सची गरज व उपयोगीताही वाढत आहे. स्मार्टफोनच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे आज मोबाइल अॅप्स बनविण्यासाठी एक प्रचंड जागतिक बाजारपेठ तयार केली गेली आहे, जेथे रोजगार आणि अमर्यादित मिळकत या संधी आहेत. इतकेच नव्हे, तर आज मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन हा बहुतेक व्यवसायांचा एक अनिवार्य भाग झाला आहे. अॅमेझॉन, पेटीएम इत्यादींसारख्या बर्‍याच व्यवसाय अॅपच्या जोरावर चालू आहे. अगदी बँकिंग कार्यदेखील अॅपद्वारे चालताना दिसत आहे.

नोकरीच्या संधी

आजकाल ज्या प्रकारे नवीन अॅप्स लाँच केले जात आहेत, त्या दृष्टीने अॅप विकसकांची मागणीही सतत वाढत आहे. सध्या टेक आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांकडून मूल्यवर्धित सेवा देणार्‍या कंपन्यांकडे सर्वात जास्त मागणी आहे. जे मोबाइल यूआय डिझाइनर, वापरकर्ता अनुभव आणि उपयोगिता तज्ञ म्हणून काम करत आहेत. या क्षेत्रात प्रोग्रामिंगमध्ये प्रशिक्षित आयटी व्यावसायिकांची अधिक मागणी आहे. अँड्रॉइड अॅप डेव्हलपर, अ‍ॅप डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट, अ‍ॅप टेस्टर, अ‍ॅप डेव्हलपमेंट डिबगिंग यासारख्या नोकर्‍यांत आपल्याला काम करण्याची संधी मिळू शकते.

अभ्यासक्रम आणि पात्रता

आयओएस आणि अँड्रॉइडचा बाजार जवळजवळ सारखाच आहे. (अनुक्रमे 47 टक्के आणि 52 टक्के). परंतु, iOS साठी अॅप तयार करणे Android पेक्षा सोपे आहे. तथापि, अ‍ॅप तयार करण्यासाठी अनुभव आणि कार्यक्षमता या दोन्हीबाबी आवश्यक आहेत. एकंदरीत, मोबाइल विकसित करण्यासाठी आपल्याकडे प्रोग्रामिंग भाषा असणे आवश्यक आहे. आपण जावा आणि पाइथन शिकण्यासाठी YouTube वापरू शकता. जावा आणि पाइथनसाठी हिंदीमध्ये विनामूल्य अभ्यासक्रम आहेत. आपण प्रोग्रामिंग भाषा शिकली असल्यास, आपल्याला विकास कोर्स घ्यावा लागेल. कोरोना कालावधी पाहता आपण हे कोर्स ऑनलाइन देखील शिकू शकता. सिम्‍पलीलर्न, उडेमीसारखे बरेच पोर्टल हा कोर्स देतात, जिथून आपण घरून अर्ज करणे शिकू शकता. त्याशिवाय अ‍ॅप डेव्हलपर्सची वाढती मागणी लक्षात घेता, आजकाल आयआयटीशिवाय अनेक खासगी संस्था शॉर्ट टर्म किंवा डिप्लोमा इन अॅप डेव्हलपमेंट यासारखे कोर्सदेखील पुरवित आहेत, ज्यात तीन महिन्यांचा प्रगत प्रशिक्षण कोर्स आहे. जरी हे शिकल्यानंतर कोणताही पदवीधर सहज नोकरी मिळवू शकतो, परंतु बी.टेक, बीसीए, एमसीए केलेल्या तरुणांना कंपन्या तुलनेने प्राधान्य देतात.

पगार पॅकेज

मोबाइल अ‍ॅप तयार करण्यासाठी डेव्हलपर 50 हजार ते 20 लाखांपर्यंत शुल्क आकारतात. अशा स्थितीत आपणास त्याची बाजारपेठ व त्यातील अपार संभाव्यतेची कल्पना येऊ शकते. त्याचबरोबर आयटी कंपनीत सामील झाल्यावर, अशा अ‍ॅप डेव्हलपरना सुरवातीला तीन ते पाच लाखांचे पॅकेजही सहज मिळू शकते.

प्रमुख संस्था

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मद्रास

www.imad.tech

अ‍ॅपेक्स इन्स्टिट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया, कोयंबटूर

www.apexmultimediaz.com

अँड्रॉइड संस्था, कोलकाता

http://androidinstitute.in

अ‍ॅपशी संबंधित महत्वाच्या गोष्टी

1. आयडिया : प्रत्येक गोष्ट एखाद्या कल्पनेचे उत्पादन असते. अशा परिस्थितीत आपले अ‍ॅप काय आहे आणि लोकांचे जीवन कसे सुलभ करेल हे यामधील सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे.

2. डिझाईनः युजर इंटरफेस (यूआय) आणि अॅप्लिकेशनचा यूझर एक्सपीरियन्स (यूएक्स) डिझाइन केला आहे. सोप्या शब्दांत, आपण अॅप्लीकेशन वापरत असताना हे कसे दिसेल आणि त्यामध्ये काय पर्याय असतील.

3. डेव्हलपमेंट : या टप्प्यात अ‍ॅपसाठी कोड लिहून तो विकसित केला जातो.

4. चाचणी: अॅप तयार केल्यानंतर त्याची गुणवत्ता व कमतरता तपासून त्यावर चाचणी घेतली जाईल, जेणेकरून त्यात आणखी सुधारणा करता येईल. अ‍ॅपची सुरक्षितता आणि हॅकर्सपासून कोडचे संरक्षण कसे करावे याबद्दल देखील काळजी घेतली जाते.

5. लाँच : जेव्हा अॅप शेवटची चार चरण यशस्वीरित्या पूर्ण करतो, तेव्हा आपण ते प्लेस्टोअर आणि अॅपल अ‍ॅप स्टोअरवर लाँच करू शकता.

6. मार्केटिंग : आपला अ‍ॅप लोकांपर्यंत कसा पोहोचावा यासाठी आपणास एक धोरण बनवावे लागेल. आपण फेसबुक किंवा इतर सोशल मीडियाद्वारे आपल्या अ‍ॅपची जाहिरात देखील करू शकता.

