San Francisco: कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI मुळे मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या जाण्याचा इशारा देणारे अँथ्रोपिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोडेई यांचे एक विधान सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. बेरोजगारांचा उद्वेग कमी करण्यासाठी त्यांना व्हिडिओ गेम्स खेळायला देण्याचा पर्याय सुचवला होता. सध्या एकीकडे अनेकांच्या नोकऱ्या एआयमुळे जात असल्याचे चित्र दिसत आहेत. दुसरीकडे सध्या नवनव्या व्हिडिओ गेम्सही चर्चेत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अमोडेई यांच्या विधानाची लोकांना आठवण झाली आहे. .एआयमुळे नोकऱ्या गमावलेल्या आणि त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या लोकांचा संभाव्य असंतोष कमी करण्यासाठी ‘इमर्सिव्ह व्हिडिओ गेम्स’ उपयोगी ठरू शकतात, असे मत त्यांनी OpenAI मध्ये काम करत असताना अमोडेई यांनी मांडले होते..Maruti Suzuki: 'मारुती'च्या कार पुन्हा महागल्या; २०२६ मध्ये चौथ्यांदा दरवाढ, किती वाढले दर?.गेमिंगचा पर्याय२०१६ ते २०२० या काळात अमोडेई OpenAI मध्ये कार्यरत होते. त्या काळात इतर कर्मचाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत त्यांनी ही कल्पना मांडल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. यासंबंधीचे संदेश कंपनीच्या अंतर्गत स्लॅक (Slack) चर्चांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाले होते. अमोडेई यांनी यापूर्वी एआयमुळे पुढील एक ते पाच वर्षांत अमेरिकेतील सुरुवातीच्या स्तरावरील व्हाइट कॉलर नोकऱ्यांपैकी निम्म्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला होता. बेरोजगारीचा दर १० ते २० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली होती..आता त्यांनी वेतनविमा, आर्थिक मदत आणि कामगारांना नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे मत मांडले आहे. अमोडेई यांच्या मते, एआयमुळे रोजगारावर परिणाम झाल्यास केवळ मनोरंजनातून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यापेक्षा त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला आणि आयुष्याच्या उद्देशाला महत्त्व देणे आवश्यक आहे..Tata Motors: 'टाटा'च्या गाड्या महागणार! 1 डिसेंबरपासून कार, एसयूव्ही आणि ईव्हीच्या किंमतीत होणार वाढ.आर्थिक मदत आणि नव्या संधींची गरजवेतनविमा, दीर्घकालीन आर्थिक मदत आणि गरज पडल्यास सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न (UBI) यांसारखे पर्याय अमोडेई यांनी सुचवले आहेत. माणसांना केवळ उत्पन्न नव्हे, तर कामातून मिळणारा अर्थ, स्वातंत्र्य आणि समाधानही आवश्यक असते. त्यामुळे एआमुळे रोजगाराच्या स्वरूपात बदल झाल्यास समाजाने त्यासाठी आधीपासून तयारी करणे गरजेचे आहे, असे अमोडेई यांनी म्हटले आहे.