AI म्हटलं की आतापर्यंत ChatGPT आणि OpenAI ही नावं प्रामुख्याने समोर यायची. मात्र, आता Anthropic या कंपनीने संपूर्ण टेक इंडस्ट्रीचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. Claude AI हे कंपनीचं प्रमुख उत्पादन असून, त्याचा वापर आता केवळ प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी नाही, तर मोठमोठी कामं पूर्ण करण्यासाठीही केला जात आहे. १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कंपनीने IPO च्या माध्यमातून ८१.३ अब्ज डॉलर उभारले असून, तिचं व्हॅल्यूएशन जवळपास १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचल्याची माहिती आहे..विशेष म्हणजे, अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या कंपनीची स्थापना OpenAI मध्ये काम केलेल्या तज्ज्ञांनी केली आहे. त्यामुळे ChatGPT ला टक्कर देणारी कंपनी म्हणून Anthropic ची चर्चा होत आहे. Anthropic ची सुरुवात मे २०२१ मध्ये झाली. डारियो अमोडेई, डॅनिएला अमोडेई आणि AI क्षेत्रातील इतर तज्ज्ञांनी मिळून ही कंपनी स्थापन केली. सुरक्षित आणि विश्वासार्ह AI प्रणाली विकसित करणं हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. याच प्रयत्नातून मार्च २०२३ मध्ये Claude AI बाजारात आणण्यात आलं. सुरुवातीपासूनच कंपनीने AI संशोधन आणि सुरक्षेवर भर दिला..AI च्या वाढत्या धोक्यांदरम्यान केंब्रिज डिक्शनरीची मोठी घोषणा; Human शब्द ठरला 2026 चा 'वर्ड ऑफ द इयर'.Claude हे केवळ प्रश्नांची उत्तरं देणारं चॅटबॉट नाही. मोठे दस्तऐवज वाचणं, माहितीचं विश्लेषण करणं, कोड लिहिणं आणि अनेक टप्प्यांची कामं पूर्ण करणं अशा गोष्टींसाठी त्याचा वापर होतो. Claude Code हे कंपनीचं महत्त्वाचं टूल आहे. याच्या मदतीने सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सना कोड लिहिणं, त्याची तपासणी करणं आणि त्यातील चुका दुरुस्त करणं शक्य होतं. NASA च्या अभियंत्यांनीही मंगळावरील Perseverance रोव्हरसाठी नेव्हिगेशन कमांड तयार करताना याचा वापर केल्याचं सांगण्यात आलं आहे..बँका, वित्तीय संस्था आणि टेक कंपन्या ग्राहक सेवा, कागदपत्रांची तपासणी, संशोधन आणि सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी Claude चा वापर करत आहेत. कंपनीच्या IPO फाइलिंगनुसार, सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किमान एक लाख डॉलर उत्पन्न देणारे ११ हजार ९०० पेक्षा जास्त ग्राहक होते. त्यापैकी एक हजार ९०० हून अधिक ग्राहकांकडून किमान १० लाख डॉलर, तर सुमारे २५० ग्राहकांकडून एक कोटी डॉलरपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळालं..Premium|AI in workplace: AI मुळे कर्मचाऱ्यांचं काम पटकन होतंय, पण ज्ञानात भर नाहीच..! नवं संशोधन याविषयी काय सांगतंय?.Anthropic च्या वाढीत Google आणि Amazon यांचाही मोठा वाटा आहे. दोन्ही कंपन्यांनी Anthropic मध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. Amazon ने २०२३ मध्ये चार अब्ज डॉलरपर्यंत गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. Google नेही कंपनीत गुंतवणूक केली. याशिवाय Amazon Web Services आणि Google Cloud च्या माध्यमातून Anthropic ला कॉम्प्युटिंग सुविधा मिळतात..Anthropic चं उत्पन्न २०२३ मध्ये ४१ दशलक्ष डॉलर होतं. २०२४ मध्ये ते वाढून ३८६ दशलक्ष, तर २०२५ मध्ये ४.६ अब्ज डॉलरवर पोहोचलं. २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत कंपनीने ३३.२ अब्ज डॉलर उत्पन्न नोंदवलं. मात्र, याच काळात कंपनीचा ऑपरेटिंग लॉस १.३ अब्ज डॉलर होता. AI मॉडेल तयार करणं, डेटा सेंटर, चिप्स, वीज आणि संशोधनासाठी मोठा खर्च करावा लागतो..AI क्षेत्रात सध्या OpenAI, Google, Microsoft आणि Anthropic यांच्यात स्पर्धा सुरू आहे. ChatGPT ची मोठी ग्राहक संख्या, Google चं Gemini आणि Microsoft च्या AI सेवा यांच्यासमोर Claude आपली जागा मजबूत करत आहे. मात्र, Anthropic समोर वाढती कमाई टिकवणं, खर्च नियंत्रणात ठेवणं आणि AI सुरक्षित ठेवणं ही मोठी आव्हानं आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.