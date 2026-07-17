Apple Discount Offer : फ्रीमध्ये मिळतायत AirPods Pro अन् Apple Pencil; 'या' ग्राहकांसाठी ॲपलची स्पेशल ऑफर

भारतातील विद्यार्थ्यांसाठी ॲपलने एक आकर्षक भेट दिली आहे. आता महागड्या ॲक्सेसरीज खरेदी करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करण्याची गरज नाही. ॲपल आपल्या 'Back to School' सेलद्वारे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना मोफत गिफ्ट्स देत आहे..ॲपलने 16 जुलैपासून हा विशेष सेल सुरू केला असून तो 27 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या सेलमध्ये MacBook आणि iPad खरेदी करणाऱ्यांना आकर्षक फायदे मिळत आहेत..भारतातून OnePlus ची एक्झिट? 2027 पर्यंत कंपनी बंद होणार असल्याची चर्चा; ज्यांच्याकडे आत्ता मोबाईल आहे त्यांनी काय करायचं? वाचा.काय मिळेल मोफत?MacBook Air किंवा MacBook Pro खरेदी केल्यास तुम्हाला AirPods 4 किंवा AirTag 4 Pack मोफत मिळू शकतात. थोडे जास्त पैसे देऊन AirPods Pro 3 देखील घेता येईल. यामुळे एकूण हजारो रुपयांची बचत होऊ शकते.iPad Air किंवा iPad Pro घेतल्यास Apple Pencil मोफत मिळण्याची संधी आहे. याशिवाय AirPods 4 (ANC) फक्त 7,000 रुपयांत आणि AirPods Pro 3 15,000 रुपयेमध्ये उपलब्ध आहेत..E-Bike Safety Tips : चार्जिंगला लावलेल्या ई-बाईकला आग; भीषण स्फोटात दोघांचा मृत्यू, 'या' 5 चुका ठरू शकतात जीवघेण्या.किंमती किती कमी झाल्या?13-inch MacBook Air M5: 1,49,900 वरून 1,37,900 रुपये14-inch MacBook Pro M5: 2,39,900 वरून 2,27,900 रुपये11-inch iPad Air M4: 89,900 वरून 83,900 रुपये11-inch iPad Pro M5: 1,39,900 वरून 1,27,900 रुपये.IRCTC ची नवीन वेबसाइट लॉन्च! लॉग इन आणि तिकीट बूकिंग कसं करायचं? पाहा एका क्लिकवर.विद्यार्थी आणि शिक्षकांना विशेष सूट मिळते. याशिवाय ॲपल मोफत Engraving सुविधाही देत आहे, ज्यात तुम्ही तुमच्या डिव्हाइसवर नाव कोरून घेऊ शकता.ही ऑफर विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी खूप फायदेशीर ठरेल. अधिक माहितीसाठी ॲपलच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या किंवा जवळच्या ॲपल स्टोअरमध्ये जा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.