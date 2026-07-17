विज्ञान-तंत्र

Apple Discount Offer : फ्रीमध्ये मिळतायत AirPods Pro अन् Apple Pencil; 'या' ग्राहकांसाठी ॲपलची स्पेशल ऑफर

ॲपलची Back to School सेलची सुरुवात झाली आहे. AirPods Pro आणि Apple Pencil मोफत कशी मिळवायची जाणून घ्या
Apple Back to School Offer India Get Free AirPods Pro with MacBook and Apple Pencil with iPad

Apple Back to School Offer India Get Free AirPods Pro with MacBook and Apple Pencil with iPad

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारतातील विद्यार्थ्यांसाठी ॲपलने एक आकर्षक भेट दिली आहे. आता महागड्या ॲक्सेसरीज खरेदी करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करण्याची गरज नाही. ॲपल आपल्या 'Back to School' सेलद्वारे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना मोफत गिफ्ट्स देत आहे.

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