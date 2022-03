By

Apple स्टोअर्स आणि अधिकृत Apple सर्विस केंद्रांमध्ये यापुढे GSMA डिव्हाइस रजिस्ट्रीमध्ये गहाळ म्हणून नोंद केलेले iPhone दुरुस्त करणार नाहीत. MacRumours द्वारे प्राप्त अधिकृत Apple सेवा केंद्राच्या अंतर्गत मेमोनुसार, कंपनीने आपल्या अधिकृत तंत्रज्ञ त्या यूजर्सच्या डिव्हाइसेसची दुरुस्ती करण्यास मनाई केली आहे, ज्यांची MobileGeniusकिंवा GSX सिस्टममध्ये चोरी किंवा गहाळ म्हणून नोंद आहे. (Apple company will no longer repair missing or lost iPhones)

कंपनी यापुढे 'हे' iPhones दुरुस्त करणार नाही

GSMA हा जागतिक रेजिस्ट्री डिव्हाइसच्या सीरियल नंबर आणि त्यांची स्थिती जसे की हरवलेला, चोरीला, फसवणूक झालेला यांचा डेटाबेस आहे. डिव्हाइस पेमेंट योजनेच्या अधीन आहे की नाही हे देखील रजिस्ट्री दर्शवते. नोंदणीकृत डिव्हाइसची स्थिती डिव्हाइस हाताळणाऱ्यांसाठी रिकमंडेशन अक्शन दर्शवते. उदाहरणार्थ, एखादे उपकरण चोरी म्हणून नोंदणीकृत असल्यास, ते नेटवर्क प्रवेशापासून अवरोधित केले जाईल आणि ते विकत किंवा विकले जाणार नाही. ही माहिती डिव्हाइसच्या गुन्हा, डिजिटल फसवणूक आणि सुरक्षा समस्यांच्या प्रकरणांमध्ये मदत करते.

हरवलेल्या स्थितीतील आयफोन फोन दुरुस्त केले जाणार नाहीत

Apple च्या नवीन धोरणाचे उद्दिष्ट त्यांचे तंत्रज्ञ आणि अधिकृत सेवा प्रदात्यांना चुकीच्या हातात पडणारी उपकरणे दुरुस्त करण्यापासून रोखणे आहे. हे कंपनीच्या विद्यमान धोरणाच्या शीर्षस्थानी तयार केले आहे, ज्याचा भाग म्हणून Apple Store आणि Apple सेवा केंद्र कंपनीच्या Find My अॅपद्वारे डिव्हाइसला लॉस्ट मोडमध्ये सेवा देण्यास नकार देतात.

या अशा गोष्टी आहेत ज्या दुरुस्त केल्या पाहिजेत

काही प्रकरणांमध्ये अॅपल डिव्हाइससाठी पावत्या स्वीकारू शकते, जरी वापरकर्त्यांनी त्यांच्या अॅपल आयडीमध्ये पोहचून शकत नसले, कंपनी म्हणते की "मालकीच्या पुराव्यामध्ये प्रोडक्ट सीरियल नंबर, IMEI किंवा MEID समाविष्ट करणे आवश्यक आहे."