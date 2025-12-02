विज्ञान-तंत्र

Apple on Sanchar Saathi App : ‘अ‍ॅपल’ने सरकारच्या ‘Sanchar Saathi APP’ 'प्रीलोड'बाबत अखेर स्पष्ट केली भूमिका!

Apple clarifies stance on Sanchar Saathi App preloading : भारत सरकारने मोबाइल कंपन्यांना त्यांच्या स्मार्टफोन्सवर ‘संचार साथी’ किंवा ‘कम्युनिकेशन पार्टनर’ नावाचे अ‍ॅप प्रीलोड करण्यास सांगितलेले आहे.
Mayur Ratnaparkhe
Apple Responds to Sanchar Saathi App Preloading Requirement : भारत सरकारने अ‍ॅपल, सॅमसंग आणि शाओमी सारख्या कंपन्यांना त्यांच्या स्मार्टफोनवर ‘संचार साथी’ किंवा ‘कम्युनिकेशन पार्टनर’ नावाचे अ‍ॅप प्रीलोड करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.  तर अपेक्षेनुसार Appleने सरकारचा आदेश मानण्यास नकार दर्शवला आहे.

हे संचार साथी अ‍ॅपच्या प्रीलोड करण्यास नकार दर्शवण्यामागचे कारण अ‍ॅपलने स्पष्ट केले आहे. आम्ही नकार यासाठी देत आहोत, कारण या अ‍ॅपच्या माध्यमातून कंपनीच्या iOS इकोसिस्टमसाठी असंख्य गोपनीयता आणि सुरक्षा धोके निर्माण होतात.

विशेष म्हणजे, सरकारच्या या संचार साथी अ‍ॅपचा उद्देश चोरी झालेला फोन ट्रॅक करणे, त्यांना ब्लॉक करणे आणि त्यांचा चुकीचा वापर रोखणे आहे. विशेष म्हणजे सरकारकडून आधी असं सांगितलं गेलं होतं की हे अ‍ॅप मोबाइलमधून हटवता येणार नाही, याची स्मार्टफोन निर्माती करणाऱ्या कंपन्यांनी खात्री करावी.

मात्र, सरकारचा हा आदेश आल्यानंतर यावर मोठ्याप्रमाणात नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या, शिवाय, Apple सारखी कंपनी हे मान्य करणार नाही, हेही आधीच बोलले जात होते. त्यानुसार Appleने आपला निर्णय जाहीर केला आहे. तर दुसरीकडे सरकारकडूनही आता आपल्या निर्णयात शिथिलता आणली गेली.

संचार साथी ॲपच्या मार्फत कोणतीही चुगलखोरी, जासूसी किंवा कॉल मॉनिटरिंग करता येत नाही. तसेच ज्यांना हे ॲप वापरायचे आहे ते हे ॲप ॲक्टिवेट करून वापरू शकतात; ज्यांना नाही वापरायचं ते फोनमधून काढून टाकू शकतात. वापर करण्याची कोणतीही सक्ती नाही असं केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले आहेत.

