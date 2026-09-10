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AirPods 5 India Price: 5 तासांची बॅटरी अन् वायरलेस चार्जिंग! Appleने लाँच केले सर्वात स्वस्त ANC इयरबड्स; पहा खास फीचर्स...

Apple AirPods 5 Launched: Siri AI सह लाईव्ह ट्रान्सलेशनचे खास फीचर्स! 50 टक्के अधिक नॉईज कॅन्सलेशनसह मिळणार उत्तम बॅटरी लाईफ...पहा किंमत किती...
Apple AirPods 5 with Active Noise Cancellation and Wireless Charging Case

Apple AirPods 5 Launched in India: ANC & Siri AI Under Rs 15,000

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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AirPods 5 India Price: Apple कंपनीने भारतीय बाजारपेठेत आपले नवीन AirPods 5 अधिकृतपणे लाँच केले आहेत. Appleचे हे आतापर्यंतचे सर्वात स्वस्त एक्टिव्ह नॉईज कॅन्सलेशन (ANC) वैशिष्ट्य असलेले ओपन-इअर इयरबड्स ठरले आहेत. या नवीन एअरपॉड्समध्ये एआय (Artificial Intelligence) समर्थित Siri AI आणि लाईव्ह ट्रान्सलेशनसारखे प्रगत फीचर्स देण्यात आले आहेत.

भारतीय ग्राहकांसाठी या एअरपॉड्सचे प्री-ऑर्डर सुरू झाले असून 18 सप्टेंबरपासून यांची प्रत्यक्ष विक्री सुरू होणार आहे.

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