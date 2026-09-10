AirPods 5 India Price: 5 तासांची बॅटरी अन् वायरलेस चार्जिंग! Appleने लाँच केले सर्वात स्वस्त ANC इयरबड्स; पहा खास फीचर्स...

AirPods 5 India Price: Apple कंपनीने भारतीय बाजारपेठेत आपले नवीन AirPods 5 अधिकृतपणे लाँच केले आहेत. Appleचे हे आतापर्यंतचे सर्वात स्वस्त एक्टिव्ह नॉईज कॅन्सलेशन (ANC) वैशिष्ट्य असलेले ओपन-इअर इयरबड्स ठरले आहेत. या नवीन एअरपॉड्समध्ये एआय (Artificial Intelligence) समर्थित Siri AI आणि लाईव्ह ट्रान्सलेशनसारखे प्रगत फीचर्स देण्यात आले आहेत.भारतीय ग्राहकांसाठी या एअरपॉड्सचे प्री-ऑर्डर सुरू झाले असून 18 सप्टेंबरपासून यांची प्रत्यक्ष विक्री सुरू होणार आहे..भारतातील किमती आणि व्हेरियंट्सApple ने AirPods 5 दोन वेगवेगळ्या व्हेरियंटमध्ये सादर केले आहेत-AirPods 5 (Standard Case): 14,900 रुपयेAirPods 5 (Wireless Charging Case): 17,900 रुपये17,900 रुपयांच्या मॉडेलमध्ये वायरलेस चार्जिंग केससोबत इयरबड्सच्या स्टेमवर (Stem) व्हॉल्यूम कंट्रोल करण्यासाठी स्वाइप पर्याय देण्यात आला आहे..Apple CEO: ॲपलमध्ये युगाचा अंत! टिम कूक आज होणार निवृत्त; कंपनीचे नवे सिईओ कोण? .50 टक्के जास्त नॉईज कॅन्सलेशन अन् दमदार बॅटरीApple च्या दाव्यानुसार, नवीन AirPods 5 मधील ANC तंत्रज्ञान जुन्या AirPods 4 च्या तुलनेत 50 टक्के अधिक बाहेरील आवाज (Noise) रोखण्यास सक्षम आहे. याशिवाय यामध्ये नवीन मल्टीपोर्ट अकुस्टिक आर्किटेक्चर आणि ॲडॉप्टिव्ह EQ तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे.बॅटरी परफॉर्मन्स: ANC ऑन असताना हे इयरबड्स 5 तासांचा प्लेबॅक टाईम देतात. चार्जिंग केससह एकूण 22 तासांचा लिसनिंग टाईम मिळतो.चार्जिंग पर्याय: वायरलेस चार्जिंग केस USB-C सोबत Apple वॉच चार्जर आणि Qi-कम्पॅटिबल चार्जर्सना सपोर्ट करते..Siri AI आणि लाईव्ह ट्रान्सलेशनचे स्मार्ट फीचर्सApple इंटेलिजन्ससह येणारे हे इयरबड्स युजर्सना उत्तम हँड्स-फ्री अनुभव देतात-सिरी इंटरॲक्शन्स (Siri Interactions): सार्वजनिक ठिकाणी किंवा गर्दीत न बोलता फक्त मान हलवून सिरीला उत्तर देता येते. मान वर-खाली (Nod) केल्यास 'हो' आणि डावी-उजवीकडे हलवल्यास 'नाही' असा प्रतिसाद नोंदवला जातो.स्मार्ट टास्क: मेसेजमध्ये आलेल्या गाण्याचे नाव वाचून ते गाणे प्ले करणे किंवा ईमेलमधील माहितीवरून रेस्टॉरंटचे नेव्हिगेशन सुरू करणे अशी कामे Siri AI सहज करू शकते.Live Translation: ट्रान्सलेट ॲपच्या मदतीने वापरकर्ते समोरच्या व्यक्तीचे संभाषण स्वतःच्या भाषेत थेट ऐकू शकतात. यासाठी दोन्ही एअरपॉड्सचे स्टेम प्रेस करावे लागतात..iPhone 18 India Price: भारत ठरला iPhone 18 खरेदीसाठी जगातील दुसरा सर्वात महागडा देश! अमेरिकेपेक्षा तब्बल 50,000 रुपये जास्त! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.