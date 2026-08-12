Iphone update: भारतात लाँच होणार Apple Pay; iphone युजर्सना मिळणार 'टॅप अँड पे' सुविधा!

Apple Pay Launching Soon in India: आयफोन युजर्ससाठी एक मोठी खूशखबर आहे. Apple कंपनी भारतीय बाजारपेठेत आपली बहुप्रतिक्षित Apple Pay ही डिजिटल पेमेंट सेवा लवकरच लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. अहवालानुसार, येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटी किंवा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला ही सेवा भारतात अधिकृतपणे उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते. येत्या नवीन आयफोन सिरीजच्या लाँचिंगसोबतच या सेवेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे..कशी काम करेल Apple Pay सेवा?Apple Pay ही सेवा मुख्यत्वे कॉन्टॅक्टलेस म्हणजेच 'टॅप अँड पे' (Tap & Pay) तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. यामध्ये आयफोन युजर्स आपल्या फोनमधील 'अॅपल वॉलेट' अॅपमध्ये क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड सेव्ह करून ठेवू शकतील.कोणत्याही दुकानात, मॉलमध्ये किंवा शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये खरेदी केल्यानंतर युजर्सना सोबत प्लास्टिक कार्ड बाळगण्याची गरज भासणार नाही. POS मशीनवर फक्त आपला आयफोन टॅप करून थेट पेमेंट करता येईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया आयफोनमधील NFC (Near Field Communication) तंत्रज्ञानाद्वारे सुरक्षितपणे पूर्ण होईल..Samsung 5G Smartphone: 50 MP कॅमेरा अन् Exynos प्रोसेसर; सॅमसंगचा फ्लॅगशिप 'Galaxy S26 FE' लवकरच बाजारात!.सुरुवातीला UPI ची सुविधा मिळणार की नाही?आधी अॅपल पे मध्ये थेट 'यूपीआय' (UPI) ची सुविधा उपलब्ध असेल अशी चर्चा होती. पण, ताज्या अहवालानुसार कंपनी सुरुवातीला UPI शिवायच ही सेवा भारतात लाँच करणार आहे.तांत्रिक आणि मंजुरीचे कारण: भारतात यूपीआय सेवेसाठी एनपीसीआय (NPCI) ची मान्यता आवश्यक असते, तसेच स्थानिक बँकेसोबत भागीदारी करावी लागते.बँकेशी चर्चा सुरू: अॅपल सध्या ICICI बँकेसोबत यासंदर्भात चर्चा करत असल्याचे समजते.सुरुवातीला मर्यादित पर्याय: एनपीसीआयची अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत युजर्स फक्त व्हिसा (Visa) आणि मास्टरकार्ड (Mastercard) सपोर्ट करणाऱ्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचा वापर करूनच पेमेंट करू शकतील. प्रक्रिया पूर्ण होताच भविष्यात UPIचा पर्यायही जोडला जाईल..गुगल पे आणि सॅमसंग पेला थेट आव्हानसध्या भारतात डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात गुगल पे (Google Pay), फोन पे (PhonePe) आणि सॅमसंग पे (Samsung Pay) यांचा मोठा दबदबा आहे. Apple Payच्या मुळे या क्षेत्रात स्पर्धा अधिक तीव्र होणार आहे. भारतात UPIची सुविधा पूर्णपणे सुरू झाल्यानंतर Apple Pay इतर प्रस्थापित पेमेंट प्लॅटफॉर्म्सना मोठे आव्हान देईल..Solar eclipse 2026: सूर्यग्रहणात दिसणार 'डायमंड रिंग' आणि 'बेलीज बीड्स'; १२ ऑगस्टला घडणार दुर्मिळ खगोलीय घटना!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.